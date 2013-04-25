Home MANTOVANI LAZIO, I CONVOCATI PER IL DERBY DI SABATO

di Redazione 25/04/2013

In vista della XXI giornata di campionato, in cui la Lazio Rugby scenderà in campo a Ponte Galeria contro le Fiamme Oro, i tecnici biancocelesti De

Angelis e Jimenez hanno comunicato la lista dei convocati.

Quella di sabato sarà la quarta stracittadina della stagione. Nei tre incontri che si sono giocati fino a oggi, tra campionato e Trofeo Eccellenza,

il XV della Polizia di Stato è in vantaggio per due vittorie a una. La Lazio proverà, sul campo della caserma Gelsomini, a pareggiare i conti per

riprendersi dalla striscia di risultati negativi dalla quale è reduce. “Abbiamo bisogno di risollevare il morale e la classifica dopo le ultime

giornate. La settimana scorsa, contro Mogliano, la squadra ha fatto vedere un buon gioco e un bel carattere solo per una parte della partita” ha

dichiarato coach Jimenez. “Dobbiamo ripartire da questi punti positivi per interrompere la striscia negativa e portare a casa il risultato. I

ragazzi stanno lavorando bene in questo senso; quindi sarà importante giocare in maniera ordinata, con determinazione e disciplina.”

Per il match di sabato (calcio d’inizio alle 16:00; fischietto affidato al signor Viperini di Livorno) la Lazio perde per infortunio il trequarti

centro Carl Manu. Per quanto riguarda la formazione titolare, i tecnici aspetteranno gli ultimi due allenamenti della settimana: ci sono ancora delle

incertezze sulla condizione di alcuni giocatori, primo fra tutti Neilus Keogh, che sarà in dubbio fino all’ultimo.



I convocati



Avanti: Nicolò Cannone; Saverio Colabianchi (cap); Oliviero Fabiani; Carlo filippucci; Neilus Keogh; Lorenzo Nardi; Michele Maria Nitoglia; Sami

Panico; Francesco Pepoli; Matteo Pietrosanti; Ruben Riccioli; Vincenzo Ventricelli; David Young; Guglielmo Zanini.



Trequarti: Giulio Bisegni; Saverio Bruni; Stefano Canale; Edoardo Gargiullo; Durandt Gerber; Guglielmo Giancarlini; Jacopo Giangrande; Valerio Lo

Sasso; Alessandro Tartaglia







