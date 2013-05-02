Loading...

MANTOVANI LAZIO, I CONVOCATI PER L'ULTIMA CONTRO VIADANA

02/05/2013

Victor Jimenez e Alfredo De Angelis, tecnici della Mantovani Lazio, hanno diramato la lista dei giocatori convocati per la partita di sabato prossimo
contro Viadana, ecco la lista in ordine alfabetico:

Avanti
Cannone,Colabianchi,Fabiani, Filippucci,Nardi, Nitoglia M.,Pepoli, Pietrosanti, Riccioli, Vagnozzi, Ventricelli, Young,Zanini
Trequarti
Bisegni,Bruni,Canale,Gargiullo,Gerber,Giancarlini, Giangrande,Lo Sasso,Rubini,Tartaglia


