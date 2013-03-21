MANTOVANI LAZIO IL XV CHE OSPITA I CROCIATI
di Redazione
21/03/2013
MANTOVANI LAZIO IL XV CHE OSPITA I CROCIATI
Reduce dalla finale del Trofeo Eccellenza persa sul campo del Viadana, la SS Lazio Rugby sabato alle 15:00 ospiterà i Crociati. Il XV di Stefano
Bordon, ultimo nel campionato d’ Eccellenza, arriverà a Roma alla ricerca di punti salvezza, e per rifarsi della sconfitta dell’andata: un 17 a
16 in favore dei biancocelesti maturato nelle ultime battute di gioco.
“Sarà importante fare risultato, dobbiamo rifarci dopo la sconfitta in Coppa” – ha dichiarato il tecnico biancoceleste Jimenez. “A Viadana
siamo scesi in campo bene, mostrando un bel gioco e un buon carattere; non essere riusciti a portare a casa la partita è stato veramente un peccato.
Sabato ci sono in palio punti importanti, sia per la classifica che per il morale.”
Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo contro i ducali, De Angelis e Jimenez cambieranno qualcosa rispetto alla gara dello
Zaffanella. Tra i trequarti, conserva il posto la coppia di centri Gerber – Bisegni, così come Tartaglia all’ala. Dall’altra parte del campo
agirà Varani, con Lo Sasso a estremo. Cambia anche la mediana, con lo spostamento di Rubini all’apertura a far reparto con Bonavolontà.
Rispetto agli avanti, le novità saranno tre: Pietrosanti e Lorenzini in prima linea (fuori Cannone e Fabiani) e Filippucci in terza, con Nitoglia che
dovrebbe partire dalla panchina. Importante, sul fronte degli infortuni, il recupero, anche se non dal primo minuto, di Dave Young.
La probabile formazione: Lo Sasso; Varani, Bisegni, Gerber, Tartaglia; Rubini Gi., Bonavolontà D.; Zanini, Ventricelli, Filippucci; Keogh,
Colabianchi (cap); Pepoli, Lorenzini, Pietrosanti.
A disposizione: Fabiani, Cannone, Young, Dionisi, Nitoglia M., Canale S., Gargiullo, Manu.
