MANTOVANI LAZIO IL XV CHE OSPITA I CROCIATI

di Redazione 21/03/2013

MANTOVANI LAZIO IL XV CHE OSPITA I CROCIATI



Reduce dalla finale del Trofeo Eccellenza persa sul campo del Viadana, la SS Lazio Rugby sabato alle 15:00 ospiterà i Crociati. Il XV di Stefano

Bordon, ultimo nel campionato d’ Eccellenza, arriverà a Roma alla ricerca di punti salvezza, e per rifarsi della sconfitta dell’andata: un 17 a

16 in favore dei biancocelesti maturato nelle ultime battute di gioco.



“Sarà importante fare risultato, dobbiamo rifarci dopo la sconfitta in Coppa” – ha dichiarato il tecnico biancoceleste Jimenez. “A Viadana

siamo scesi in campo bene, mostrando un bel gioco e un buon carattere; non essere riusciti a portare a casa la partita è stato veramente un peccato.

Sabato ci sono in palio punti importanti, sia per la classifica che per il morale.”

Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo contro i ducali, De Angelis e Jimenez cambieranno qualcosa rispetto alla gara dello

Zaffanella. Tra i trequarti, conserva il posto la coppia di centri Gerber – Bisegni, così come Tartaglia all’ala. Dall’altra parte del campo

agirà Varani, con Lo Sasso a estremo. Cambia anche la mediana, con lo spostamento di Rubini all’apertura a far reparto con Bonavolontà.

Rispetto agli avanti, le novità saranno tre: Pietrosanti e Lorenzini in prima linea (fuori Cannone e Fabiani) e Filippucci in terza, con Nitoglia che

dovrebbe partire dalla panchina. Importante, sul fronte degli infortuni, il recupero, anche se non dal primo minuto, di Dave Young.



La probabile formazione: Lo Sasso; Varani, Bisegni, Gerber, Tartaglia; Rubini Gi., Bonavolontà D.; Zanini, Ventricelli, Filippucci; Keogh,

Colabianchi (cap); Pepoli, Lorenzini, Pietrosanti.

A disposizione: Fabiani, Cannone, Young, Dionisi, Nitoglia M., Canale S., Gargiullo, Manu.







Redazione