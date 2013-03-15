Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

MANTOVANI LAZIO IL XV PER LA FINALE DEL TROFEO ECCELLENZA

Redazione Avatar

di Redazione

15/03/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
MANTOVANI LAZIO IL XV PER LA FINALE DEL TROFEO ECCELLENZA

I tecnici della Lazio Rugby Victor Jimenez e Alfredo De Angelis hanno ufficializzato oggi la formazione che affronterà domenica allo Zaffanella il
Rugby Viadana, per la finale del Trofeo Eccellenza.

La formazione annunciata: 15 Rubini, 14 Tartaglia, 13 Sepe, 12 Bisegni, 11 Gerber, 10 Gargiullo, 9 Canale, 8 Zanini, 7 Nitoglia, 6 Ventricelli, 5
Colabianchi (cap), 4 Keogh, 3 Pepoli, 2 Fabiani, 1 Cannone.

A disposizione: Manu/Lo Sasso, Varani, Bonavolontà, Dionisi/Filippucci, Nardi, Pietrosanti, Lorenzini, Ricci


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

MANTOVANI LAZIO IL XV PER LA FINALE DEL TROFEO ECCELLENZA

Articolo Successivo

SEI NAZIONE FEMMINILE, IL RUGBY IN ROSA SBARCA SU SPORTITALIA

Redazione

Redazione

Articoli Correlati