MANTOVANI LAZIO IL XV PER LA FINALE DEL TROFEO ECCELLENZA
di Redazione
15/03/2013
MANTOVANI LAZIO IL XV PER LA FINALE DEL TROFEO ECCELLENZA
I tecnici della Lazio Rugby Victor Jimenez e Alfredo De Angelis hanno ufficializzato oggi la formazione che affronterà domenica allo Zaffanella il
Rugby Viadana, per la finale del Trofeo Eccellenza.
La formazione annunciata: 15 Rubini, 14 Tartaglia, 13 Sepe, 12 Bisegni, 11 Gerber, 10 Gargiullo, 9 Canale, 8 Zanini, 7 Nitoglia, 6 Ventricelli, 5
Colabianchi (cap), 4 Keogh, 3 Pepoli, 2 Fabiani, 1 Cannone.
A disposizione: Manu/Lo Sasso, Varani, Bonavolontà, Dionisi/Filippucci, Nardi, Pietrosanti, Lorenzini, Ricci
I tecnici della Lazio Rugby Victor Jimenez e Alfredo De Angelis hanno ufficializzato oggi la formazione che affronterà domenica allo Zaffanella il
Rugby Viadana, per la finale del Trofeo Eccellenza.
La formazione annunciata: 15 Rubini, 14 Tartaglia, 13 Sepe, 12 Bisegni, 11 Gerber, 10 Gargiullo, 9 Canale, 8 Zanini, 7 Nitoglia, 6 Ventricelli, 5
Colabianchi (cap), 4 Keogh, 3 Pepoli, 2 Fabiani, 1 Cannone.
A disposizione: Manu/Lo Sasso, Varani, Bonavolontà, Dionisi/Filippucci, Nardi, Pietrosanti, Lorenzini, Ricci
Articolo Precedente
MANTOVANI LAZIO IL XV PER LA FINALE DEL TROFEO ECCELLENZA
Articolo Successivo
SEI NAZIONE FEMMINILE, IL RUGBY IN ROSA SBARCA SU SPORTITALIA
Redazione