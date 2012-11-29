Home MANTOVANI LAZIO IL XV PER LA GARA CON REGGIO EMILIA

MANTOVANI LAZIO IL XV PER LA GARA CON REGGIO EMILIA

di Redazione 29/11/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

MANTOVANI LAZIO IL XV PER LA GARA CON REGGIO EMILIA I tecnici De Angelis e Jimenez hanno comunicato il XV che sabato scenderà in campo all’Acquacetosa contro il Reggio. Soltanto due i cambi nella formazione titolare, rispetto alla sconfitta (20 – 16 in casa del Prato) di domenica scorsa. Stefano Canale rientra dal primo minuto prendendo la maglia numero 9 che era stata di Bonavolontà nell’ultimo turno. Tra gli avanti, la novità è in prima linea, con il tallonatore Simone Lorenzini che prende il posto di Fabiani. Calcio d’inizio alle 14:00. Direzione di gara affidata al sig. Blessano di Montebelluna. Probabile formazione: Gerber; Varani, Bisegni, Manu, Giancarlini; Rubini Gi., Canale S.; Mannucci (cap), Riccioli, Ventricelli; Colabianchi, Keogh; Young, Lorenzini, Panico. A disposizione: Fabiani, Pepoli, Pietrosanti, Nardi, Nitoglia M., Gentile, Bruni S., Lo Sasso.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Redazione