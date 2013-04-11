Home MANTOVANI LAZIO, LA FORMAZIONE CHE FA VISITA AL RUGBY REGGIO

MANTOVANI LAZIO, LA FORMAZIONE CHE FA VISITA AL RUGBY REGGIO

di Redazione 11/04/2013

Pronto il XV biancoceleste che sabato alle 14:30 scenderà in campo per la XIX giornata di campionato. Per la trasferta emiliana i tecnici De Angelis

e Jimenez cambieranno qualcosa nella formazione titolare rispetto alla sconfitta casalinga contro I Cavalieri della settimana scorsa, anche e

soprattutto per far fronte all’emergenza infortuni in entrambi i reparti.



Per quanto riguarda il reparto arretrato, guadagnano la conferma sei giocatori su sette: l’unica novità sarà l’inserimento a numero 10 di

Saverio Bruni, protagonista la settimana scorsa con la under 23 biancoceleste nel derby di categoria. L’emergenza si farà sentire specialmente in

panchina, con Gargiullo e Giangrande unici trequarti a disposizione.



Tra gli avanti, rispetto a una settimana fa, dovrebbe esserci il pilone Panico al posto dell’indisponibile Cannone; tornerà titolare anche Zanini,

in terza centro, tenuto a riposo contro Prato e impiegato per qualche minuto con la Seconda Squadra. In panchina, pronto all’esordio assoluto tra i

seniores, ci sarà Vagnoni, pilone classe 94 della giovanile laziale.



“Non sarà certamente una partita facile. Anche se abbiamo vinto le tre partite giocate fino a ora contro il Reggio, tra campionato e Trofeo

Eccellenza”, ha detto il tecnico biancoceleste Victor Jimenez, “non dobbiamo pensare di partire favoriti. Se abbassiamo il livello di attenzione e

di disciplina rischiamo di non portare a casa la partita. Quest’anno, in trasferta, abbiamo lasciato fin troppi punti per strada.”



Probabile formazione: Lo Sasso; Bisegni, Manu, Gerber, Tartaglia; Bruni S., Canale S.; Zanini, Ventricelli, Riccioli; Keogh, Colabianchi (cap); Young,

Fabiani, Panico.

a disposizione: Torda, Vagnoni, Pepoli, Nardi, Nitoglia M., Filippucci, Giangrande, Gargiullo.

all. De Angelis e Jimenez







Redazione