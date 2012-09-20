MANTOVANI LAZIO, LA FORMAZIONE PER SFIDARE L'AQUILA
di Redazione
20/09/2012
MANTOVANI LAZIO, LA FORMAZIONE PER SFIDARE L'AQUILA Alfredo De Angelis e Victor Jimenez, tecnici della Mantovani Lazio Rugby 1927, hanno annunciato la probabile formazione che, nella prima giornata del Campionato d'Eccellenza, affronterà L'Aquila all'Acquacetosa di Roma sabato 22 settembre alle ore 16: Gerber; Tartaglia, Bisegni, Manu, Sepe F.; Rubini G.,Canale S.; Mannucci (cap), Ventricelli, Riccioli; Nardi, Colabianchi; Young, Fabiani, Pepoli a disposizione Pietrosanti, Lorenzini, Torda, Nitoglia M., Zanini, Bonavolontà D., Varriale, Bruni
