Home MANTOVANI LAZIO OSPITA I CAVALIERI PRATO

MANTOVANI LAZIO OSPITA I CAVALIERI PRATO

di Redazione 04/04/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

MANTOVANI LAZIO OSPITA I CAVALIERI PRATO



Reduce dalla sconfitta per 38 a 10 sul campo del Petrarca, la Lazio Rugby sabato alle 16:00 ospiterà I Cavalieri Prato. Nel XV che scenderà in campo

per la XVIII di campionato dovrebbe esserci più di una novità rispetto al match di Padova.



Per quanto riguarda il pacchetto di mischia, dovrebbe cambiare tutta la terza linea: dentro Dionisi, Riccioli e Ventricelli al posto di Zanini,

Nitoglia e Filippucci. Novità anche in prima linea, con l’inserimento di Young e Panico dal primo minuto. Guadagnano la conferma, in seconda linea,

Keogh e capitan Colabianchi, così come il tallonatore Fabiani.

Le scelte di De Angelis e Jimenez relative alla linea arretrata vedranno lo spostamento di Gerber al centro (a fare reparto con Manu) e di Bisegni

all’ala, con Lo Sasso che dovrebbe indossare la maglia numero 15. Coppia di mediani formata da Canale e Rubini.

Fischietto affidato al signor Bertelli di Brescia.



Probabile formazione: Lo Sasso; Bisegni, Gerber, Manu, Varani; Rubini Gi., Canale S.; Dionisi, Ventricelli, Riccioli; Colabianchi (cap), Keogh; Young,

Fabiani, Panico.



A disposizione: Ricci, Cannone, Pepoli, Nardi / Nitoglia M., Filippucci, Gentile, Brunsi S. / Gargiullo, Tartaglia / Giangrande







Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Redazione