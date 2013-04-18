Loading...

MANTOVANI LAZIO OSPITA MOGLIANO, JIMENEZ: &quot;DOBBIAMO RIALZARCI&quot;

18/04/2013

Sabato alle 15:00, per la XX giornata di Eccellenza, la Lazio Rugby di De Angelis e Jimenez ospiterà il Mogliano, che, dopo la vittoria col San Donà, è quinto a un solo punto di distanza dalla zona playoff. La formazione biancoceleste è reduce da tre sconfitte consecutive, dopo aver perso, nonostante il primo tempo chiuso in vantaggio, la gara in casa del Reggio della settimana scorsa. “Dobbiamo riprenderci”, ha detto coach Jimenez, “mostrando un gioco propositivo e disciplinato. Nonostante i troppi infortuni stiano complicando il percorso della squadra, dobbiamo provare a mettere in campo un buon rugby. Le qualità e la posizione di classifica del Mogliano non devono impedirci di fare la nostra partita. Siamo chiamati a fare una prestazione diversa da quella di domenica scorsa” ha concluso il tecnico argentino. De Angelis e Jimenez decideranno il XV titolare dopo l’allenamento di stasera e la rifinitura di domani. Nel frattempo è stato diramato l’elenco dei convocati per sabato. Da segnalare, sul fronte recuperi, quelli di Cannone e Giancarlini. I convocati Avanti: Nicolò Cannone, Saverio Colabianchi (cap), Oliviero Fabiani, Carlo Filippucci, Nelius Keogh, Lorenzo Nardi, Michele Maria Nitoglia, Sami Panico, Ruben Riccioli, Gianluca Vagnoni, Dave Young, Guglielmo Zanini. Trequarti: Giulio Bisegni, Saverio Bruni, Stefano Canale, Edoardo Gargiullo, Durandt Gerber, Guglielmo Giancarlini, Jacopo Giangrande, Valerio Lo Sasso, Carl Manu, Alessandro Tartaglia Mantovani Lazio - Ufficio Stampa Ferruccio Venturoli Mob. +39.329.6872096 @ [email protected] ( mailto:[email protected] )  
