MARCHIOL MOGLIANO, IL XV DI CASELLATO PER LA GARA CON REGGIO

di Redazione 04/10/2012

Mogliano (Treviso) - La dichiarazione del tecnico del Marchiol Mogliano Umberto Casellato in vista della terza giornata di campionato: "Per noi sabato contro il Reggio Emilia sarà un bel test per vedere un’ulteriore miglioramento dal punto di vista del gioco collettivo. Vogliamo cercare di fare un passo in avanti, con L'Aquila siamo riusciti a sprazzi a giocare il nostro rugby, manca ancora la continuità che troveremo, almeno me lo auguro, con il passare delle settimane. Reggio è una squadra con un ottimo allenatore, che ha cambiato molto rispetto al campionato scorso e che nelle prime due partite ha subito gli avversari (Padova e Prato) solo nella seconda frazione di gioco. Avranno grande voglia di riscatto e questa cosa deve farci andare in campo con la massima concentrazione e determinazione. Ancora una volta, per vari ragioni, cambiamo il XV iniziale e sotto questo punto di vista non riusciamo ad avere una certa continuità, ma il gioco, come ho spesso detto, ha la priorità sui singoli giocatori, quindi voglio una squadra reattiva e pronta a battersi per portare a casa una vittoria per noi importantissima in questo momento". Questa la formazione che scenderà in campo sabato alle ore 16.00 allo Stadio Quaggia : 15 Candiago Vittorio, 14 Onori, 13 Ceccato Enrico, 12 Cerioni, 11 Guarducci, 10 Galon, 9 Padovani, 8 Candiago Edoardo (Cap.), 7 Barbini, 6 Corbanese, 5 Maso, 4 Pavanello, 3 Ceccato Andrea, 2 Costa Repetto, 1 Meggetto a disposizione: 16 Gianesini, 17 Allori, 18 Naka, 19 Bocchi, 20 Swanepoel, 21 Giabardo, 22 Benvenuti, 23 Gazzola

