di Redazione 20/09/2012

MARCHIOL MOGLIANO, IL XV DI CASELLATO PER LA PRIMA CONTRO VIADANA Il coach Umberto Casellato fa il punto della situazione alla vigilia dell'impegno: "La prima partita di campionato è sempre molto difficile, soprattutto perché si passa da un approccio alla competizione di prova, o per meglio dire, di verifica durante le amichevoli, ad uno decisamente più crudele, vincere o perdere, dove i punti in classifica sono sempre importantissimi. Giochiamo l’inizio del campionato in casa come la passata stagione, quindi le aspettative saranno ancora maggiori, poi incrociamo le armi proprio con la più grande novità di questo Campionato, quel Viadana che negli ultimi anni è sempre stato ai vertici del rugby Italiano, quindi diciamo che la partita più impegnativa è la nostra. Come sempre nessuno ti regala niente quindi andremo in campo sereni, conoscendo il valore dell’avversario. Purtroppo arriviamo a questo punto di partenza in una situazione abbastanza critica, molti infortunati e giocatori indisponibili in questa settimana hanno influenzato i nostri abituali ritmi di allenamento. Sono comunque cose che succedono in una stagione, quindi niente alibi e cercheremo di rendere difficile la vita al Viadana con qualsiasi squadra metteremo in campo. Dobbiamo cercare di tenere duro in questo momento difficile e sfortunato, perché più avanti verranno periodi migliori. Almeno me lo auguro!" Questa la formazione che scenderà in campo sabato alle ore 16.00 allo Stadio Maurizio Quaggia di Mogliano V.to: 15 Giabardo, 14 Benvenuti, 13 Candiago Vittorio, 12 Cerioni, 11 Gazzola, 10 Padovani, 9 Endrizzi, 8 Candiago Edoardo, 7 Corbanese, 6 Orlando (cap), 5 Maso, 4 Pavanello, 3 Ceccato Andrea, 2 Gianesini, 1 Meggetto a disp.: 16 Ceneda, 17 Naka, 18 Costa-Repetto, 19 Bocchi, 20 Di Pietro, 21 Boni, 22 Lucchese, 23 Galon

