Home MARCHIOL MOGLIANO, IL XV PER LA TRASFERTA CON FIAMME ORO

MARCHIOL MOGLIANO, IL XV PER LA TRASFERTA CON FIAMME ORO

di Redazione 25/10/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

MARCHIOL MOGLIANO, IL XV PER LA TRASFERTA CON FIAMME ORO Casellato: "Ci rituffiamo nel Campionato con molte certezze, nonostante i passivi nelle Coppe i miglioramenti sono stati evidenti, soprattutto nel secondo tempo con i Wasps, dove siamo riusciti ad imporre il nostro gioco e segnare 2 mete, una forse fortunosa, ma la seconda dopo una lunga sequenza e dai contenuti tecnici importanti. Affrontiamo una squadra che fino a questo momento ha ben figurato con tutti, giocando tra l’altro in campi difficili come Prato e Calvisano e perdendo di pochissimo col Petrarca in casa, squadra quest’ultima forse la più in forma in questo momento con il Viadana. Giocheremo in una struttura strana, dentro ad una caserma, cosa inusuale per il nostro campionato e in genere per qualsiasi campionato e gioca in un fondo sintetico dove non siamo abituati, ma questo vale per tutti quelli che andranno lì. Il meteo inoltre prevede pioggia torrenziale, quindi tanti fattori nuovi per noi ma che in settimana abbiamo studiato e siamo quindi pronti ad affrontare. Si tratterà di una partita tutt’altro che facile, che dovremo saper interpretare nella giusta maniera. Sono comunque fiducioso nella voglia del gruppo di ritrovare gli standard tecnici richiesti dallo staff e credo che adesso la forma fisica stia migliorando sensibilmente, i 40 minuti effettivi di gioco della partita contro Wasps, lo stanno a dimostrare. Entrerà dal primo minuto nel ruolo di apertura Canale, potremo così dare un po’ di respiro a Padovani che fino a questo momento ha giocato moltissimi minuti e di grande qualità in certi momenti. Con Canale ho già lavorato, sa perfettamente il nostro piano di gioco e in quanto a forma ha appena concluso e vinto il campionato provinciale in argentina, quindi nessun problema. Vogliamo cercare di iniziare al meglio questo trittico di partite che prima della sosta di novembre ci porterà a giocare anche contro Rovigo e Calvisano." Questa la formazione che scenderà in campo sabato alle ore 15.00 nello stadio romano delle Fiamme Oro: 15 Candiago Vittorio, 14 Onori, 13 Ceccato Enrico, 12 Cerioni, 11 Galon, 10 Canale, 9 Lucchese, 8 Candiago Edoardo (Cap.), 7 Barbini, 6 Swanepoel, 5 Maso, 4 Pavanello, 3 Allori, 2 Gianesini, 1 Ceccato Andrea a disp.: 16 Costa Repetto, 17 Meggetto, 18 Naka, 19 Corbanese, 20 Gilbert, 21 Endrizzi, 22 Padovani, 23 Guarducci

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Redazione