MARCHIOL MOGLIANO, IN TRASFERTA AL &quot;BATTAGLINI&quot; DI ROVIGO

MARCHIOL MOGLIANO, IN TRASFERTA AL "BATTAGLINI" DI ROVIGO
di Redazione
21/03/2013
inviato da Simone Martelucci - Ufficio Stampa FIR - Stagista
Roma, 21 marzo 2013
IL MOGLIANO IN TRASFERTA AL "BATTAGLINI" DI ROVIGO
Quinta giornata di ritorno e il gioco si fa duro. Manca ancora molto al termine del Campionato ma iniziano gli scontri diretti per guadagnarsi un
posticino nel paradiso dei Play Off. Mogliano ci ha sempre provato senza riuscirci anche durante le passate stagioni, a maggior ragione riproverà
sabato prossimo a violare un campo difficilissimo per tutti come il “Battaglini” di Rovigo. Tradizione, parco giocatori e calore del pubblico
uniti insieme diventano un avversario pericolosissimo ed ostico, ma niente è impossibile per chi ci crede fino in fondo. Infatti Mogliano ci crede,
ha recuperato gran parte degli infortunati e dei Nazionali Under 20, e cresce l'imbarazzo dei tecnici sulla scelta dei giocatori da schierare vista
l'improvvisa abbondanza di giocatori disponibili. Non verrà lasciato nulla di intentato per prolungare la serie di tre vittorie consecutive maturate
nelle giornate precedenti, ormai, arrivati a questo punto, l'elemento fortuna conta poco e bisogna solo essere determinati a dimostrare che il gruppo
è forte ed in grado di superare qualsiasi ostacolo. "Siamo davanti di 3 punti al Rovigo e questo per noi è un vantaggio non trascurabile", dice
Umberto Casellato, "ipotizzando la peggiore delle ipotesi cioè Rovigo e Padova che vincono con 5 punti e noi nessuno, andremo a meno 2 dal Rovigo e
meno 7 dal Petrarca, ancora una situazione recuperabile. Quindi per noi è una partita importante come lo era quella con le Fiamme oro e con il
Reggio. Maggiore pressione avrà invece il Rovigo, dovrà vincere a tutti i costi altrimenti andrebbe a meno 7 da noi e meno 9/10 dal Petrarca,
distanze considerevoli a sei giornate dalla fine. Al Battaglini comunque è difficile vincere anche in amichevole, figurarsi in una sfida così dove
per loro la posta in palio è notevole. Ci vorrà il miglior Mogliano della stagione tutto testa e cuore, lo staff poi dovrà metterci del suo e non
sbagliare niente, insomma la famosa Partita Perfetta. In merito alla formazione gli unici indisponibili sono Vittorio Candiago, Patrizio, Gazzola e
Corbanese. Ho convocato 28 giocatori e nella rifinitura di venerdì mattina decideremo i 23 che verranno a Rovigo, cercando di fare le scelte
migliori."
Da Mogliano è prevista la partenza di un pulman. I posti disponibili non sono molti. Costo del viaggio Euro 8 (biglietto escluso). Partenza ore 13.00
dallo Stadio Quaggia di Mogliano. Per prenotazioni o informazioni mandare una mail a [email protected] ( mailto:[email protected]
) o telefonare sempre in segreteria allo 041.5902706 dopo le 17.00.
Questi quindi al momento i convocati che si giocheranno un posto tra i 23 per la partita di sabato 23 marzo 2013 presso lo Stadio “Battaglini” di
Rovigo, calcio d'inizio alle ore 15.00:
AVANTI
Costarepetto, Gianesini, Ravalle, Meggetto, Ceneda, Ceccato Andrea, Naka
Maso, Swanepoel, Pavanello, Bocchi, Barbini, Candiago Edoardo, Steyn, Orlando
TREQUARTI
Lucchese, Endrizzi, Padovani, Rodriguez,
Nathan, Boni, Cerioni, Ceccato Enrico,
Onori, Fadalti, Galon, Guarducci, Benvenuti
Ufficio Stampa Marchiol Mogliano
[email protected] ( mailto:[email protected] )
Redazione