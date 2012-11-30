Home MARCHIOL MOGLIANO, LA FORMAZIONE PER SAN DONA'

MARCHIOL MOGLIANO, LA FORMAZIONE PER SAN DONA'

di Redazione 30/11/2012

"A S.Donà ci giochiamo molto, sia dal punto di vista della classifica che dal punto di vista del morale e della fiducia della squadra. Analizzando i numeri è un team con i nostri stessi valori, è dietro di noi di solo 5 punti, quindi ha fatto un campionato molto simile al nostro. Ha pescato tre ottimi stranieri che nel campionato italiano fanno la differenza, a cui aggiungerei il centro rumeno Iovu, che si è adattato benissimo al livello del campionato di eccellenza e sta dando un contributo importante alla sua squadra. San Donà è stata costruita con giocatori che hanno l'esperienza giusta per questo livello, che possono vincere con chiunque e lo dimostrano i risultati contro Calvisano e Viadana, persi di pochi punti nei minuti finali. Noi arriviamo a questa partita dopo una vittoria ottenuta con una buona prestazione sia dal punto di vista del gioco che dei numeri, ma domenica sarà partita “vera”, molto più dura sia da un punto di vista fisico che del gioco. Sono sicuro che l’arbitro, il sig. Traversi di Rovigo, sia la scelta giusta per dirigere una gara che sarà punto a punto fino alla fine e dove anche una penalità potrà decidere la partita. E' un arbitro di esperienza quindi non avremo sorprese. Dovremo fare particolare attenzione ai loro terminali offensivi, Molitika, Lobberts e Iovu e al loro drive da touches, che ha prodotto 6 mete sulle 9 totali segnate dal San Donà. Abbiamo preparato come di consueto la partita sperando di rispondere alla loro aggressività con altrettanta determinazione." Questi i convocati per la partita di domenica a San Donà, inizio alle ore 15.00: 15 Candiago Vittorio, 14 Guarducci, 13 Ceccato Enrico, 12 Galon, 11 Onori, 10 Padovani, 9 Lucchese, 8 Candiago Edoardo (Cap.), 7 Swanepoel, 6 Barbini, 5 Maso, 4 Pavanello, 3 Ravalle, 2 Gianesini, 1 Ceccato Andrea a disp.: 16 Costa Repetto, 17 Ceneda, 18 Naka, 19 Bocchi , 20 Corbanese, 21 Endrizzi, 22 Cerioni, 23 Canale

Redazione