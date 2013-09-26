MARCHIOL MOGLIANO, MAZZARIOL: &quot;FIAMME ORO AVVESARIO DIFFICILE A CASA PROPRIA&quot;

Home Senza categoria MARCHIOL MOGLIANO, MAZZARIOL: "FIAMME ORO AVVESARIO DIFFICILE A CASA PROPRIA"

MARCHIOL MOGLIANO, MAZZARIOL: "FIAMME ORO AVVESARIO DIFFICILE A CASA PROPRIA"

di Redazione 26/09/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Queste le dichiarazioni prepartita da parte del coach Francesco Mazzariol: " Alle porte della partita che ci vedrà protagonisti sul difficile campo

delle FFOO ho ancora qualche dubbio sulla formazione. Dubbi non tecnici ma legati a piccoli acciacchi post Capitolina, che alcuni come Maso, Halvorsen

e Benvenuti fanno fatica a smaltire. Pronti ad entrare in squadra ci sono comunque Boni, Trotta e Ferrari nel caso in cui tutti e tre dovessero dare

forfait fosse. Siamo coscienti della valenza del confronto che ci accingiamo a disputare e della voglia di riscatto che le Fiamme avranno in casa. Dal

canto nostro cerchiamo la continuità nelle prestazioni concentrandoci sul nostro gioco e facendo il possibile per insistere a creare alternative come

abbiamo fatto contro la Capitolina. Siamo convinti però che a Roma, in alcuni momenti, sarà necessario un enorme sacrificio degli avanti e un gioco

meno spettacolare e più "verticale" per portare a casa la partita. Fondamentale sarà anche la gestione del gioco tattico al piede che con il vento

anomalo che soffia costante nel loro campo, la superficie sintetica e i conseguenti rimbalzi che provoca potrebbe fare in alcuni frangenti la

differenza."



Al momento questa è la probabile formazione per la partita di sabato 28 settembre 2013, presso il Centro Sportivo Polizia di Stato a Ponte Galeria di

Roma, calcio d'inizio alle ore 16.00 (diretta testuale sul sito della Federazione Italiana Rugby):



15 Galon, 14 Onori, 13 Ceccato Enrico, 12 Bacchin, 11 Benvenuti, 10 Padovani, 9 Endrizzi, 8 Halvorsen, 7 Candiago Edoardo (Cap.), 6 Lazzaroni, 5

Swanepoel, 4Maso, 3 Ceglie, 2 Gianesini, 1 Costa Repetto



a disp.: 16 Gega, 17 Meggetto, 18 Ravalle, 19 Pavanello, 20 Ceccato Andrea, 21 Lucchese, 22 Cornwell, 23 Guarducci







Condividi Facebook Twitter Whatsapp