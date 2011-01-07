Marchiol Mogliano vs Rugby Lazio Ultimi allenamenti e formazione.

Sono proseguiti anche il giorno della Befana gli allenamenti in vista dell'importantissimo match che vedrà i ragazzi del Mogliano confrontarsi con una loro diretta avversaria nella zona medio bassa della classifica. La Lazio che nell'ultima partita di spareggio della scorsa stagione ha spento momentaneamente le speranza di promozione del Marchiol venendo a vincere proprio quì al Quaggia, in modo roccambolesco ma sostanzialmente meritato. Casellato non vuole lasciare nulla al caso e stà preparando questa partita come se si trattasse di una finale.

In effetti proprio di questo si tratta, è la partita che nell'ultima giornata del girone di andata può fare da spartiacque al resto della stagione e determinare quali saranno gli obiettivi da rincorrere. Il tecnico dovrà fare a meno dell'infortunato Gerotto (distrazione agli adduttori) infortunatosi durante l'ultimo impegno nel trofeo di eccellenza, ma potrà contare sull'esperienza del recuperato Emiliano Mulieri. Se le condizioni climatiche lo permetteranno, si preannuncia una gara molto aperta e spettacolare.

Nel frattempo, anche oggi, ultima rifinitura sotto una fastidiosa pioggerellina ghiacciata presso i campi del Rugby Casale che ha definitivamente chiarito quale sarà

la probabile formazione che verrà inizialmente schierata sabato 8 dicembre alle ore 15,00:

15 mulieri, 14 candiago v., 13 ceccato e., 12 patrizio, 11 fadalti, 10 naude j., 9 lambrè, 8 candiago e., 7 burman, 6 orlando, 5 stanfill, 4 maso, 3 nieuwdot, 2 corbanese, 1 meggetto 16 ceneda, 17 sammons, 18 ceccato a., 19 minello, 20 saviozzi, 21 lucchese, 22 simion, 23 sartoretto

Ufficio Stampa Rugby Mogliano