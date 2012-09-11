MARCIA DI AVVICINAMENTO ALL'INIZIO DEL CAMPIONATO
di Redazione
11/09/2012
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 18 del 11.09.2012
Controlli specialistici per Edo Lubian e presentazione della squadra
Continua la marcia di avvicinamento all'inizio del campionato (esordio a Parma il 22 settembre) ed intanto la VEA Femi-CZ deve fare i conti con gli infortuni occorsi ai propri atleti nei primi incontri.
Mentre gli infortuni dellultimo fine settimana non destano particolari preoccupazioni, proprio con il Parma, nellamichevole della settimana precedente, si era infortunato Edoardo Lubian, il giovane terza linea rodigino che gode della stima del pubblico e dello staff tecnico societario per le sue qualità tecniche e per la forte personalità.
Il giocatore è stato sottoposto a risonanza magnetica dalla quale emerge interessamento capsulo-ligamentoso e domani (mercoledì 12) sarà visitato dal Dott. Pozzoni a Milano, secondo quanto programmato da giorni dal medico sociale dott. Giovanni Greggio, per escludere o meno l'indicazione chirurgica.
Per domenica sera, a partire dalle ore 18, la Monti Rugby Rovigo Junior e la Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta hanno organizzato la presentazione, in piazza Vittorio Emanuele II, delle squadre che parteciperanno alla stagione sportiva 2012-2013.
Durante la serata, condotta dalla giornalista sportiva televisiva Daniela Scalia (già ammirata a Villa Badoer alla prima presentazione della Rugby Rovigo Delta), saranno presentate tutte le squadre a partire dallUnder 6 della Monti Rugby Rovigo Junior alla formazione che affronterà il campionato di Eccellenza.
Durante la presentazione, allietata dalle Cheerleaders e dal Bersagliotto, saranno proiettati, su schermo gigante, alcuni filmati prodotti per loccasione.
Al termine della presentazione: ristoro e terzo tempo organizzati in piazza dalla Club House e dai Bonfi.
Dalle 21 e 30 animazione dello Studio 16.
Con loccasione sarà presentato il nuovo sito dedicato al rugby: www.rugbyrovigodelta.it
Tutta la manifestazione è organizzata in collaborazione con Engage, Boreggio Sport, Rugby Club Posse Rossoblù e DeltaRadio ancora una volta media partner della Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta.
VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi
Redazione