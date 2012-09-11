Loading...

MARCIA DI AVVICINAMENTO ALL'INIZIO DEL CAMPIONATO

Redazione

di Redazione

11/09/2012

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 18 del 11.09.2012
 
Controlli specialistici per Edo Lubian e presentazione della squadra
 
Continua la marcia di avvicinamento all'inizio del campionato (esordio a Parma il 22 settembre) ed intanto la VEA Femi-CZ deve fare i conti con gli infortuni occorsi ai propri atleti nei primi incontri.
Mentre gli infortuni dellultimo fine settimana non destano particolari preoccupazioni, proprio con il Parma, nellamichevole della settimana precedente, si era infortunato Edoardo Lubian, il giovane terza linea rodigino che gode della stima del pubblico e dello staff tecnico societario per le sue qualità tecniche e per la forte personalità.
Il giocatore è stato sottoposto a risonanza magnetica dalla quale emerge interessamento capsulo-ligamentoso e domani (mercoledì 12) sarà visitato dal Dott. Pozzoni a Milano, secondo quanto programmato da giorni dal medico sociale dott. Giovanni Greggio, per escludere o meno l'indicazione chirurgica.
Per domenica sera, a partire dalle ore 18, la Monti Rugby Rovigo Junior e la Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta hanno organizzato la presentazione, in piazza Vittorio Emanuele II, delle squadre che parteciperanno alla stagione sportiva 2012-2013.
Durante la serata, condotta dalla giornalista sportiva televisiva Daniela Scalia (già ammirata a Villa Badoer alla prima presentazione della Rugby Rovigo Delta), saranno presentate tutte le squadre a partire dallUnder 6 della Monti Rugby Rovigo Junior  alla formazione che affronterà il campionato di Eccellenza.
Durante la presentazione, allietata dalle Cheerleaders e dal Bersagliotto, saranno proiettati, su schermo gigante,  alcuni filmati prodotti per loccasione.
Al termine della presentazione: ristoro e  terzo tempo organizzati in piazza dalla Club House e dai Bonfi.
Dalle 21 e 30 animazione dello Studio 16.
Con loccasione sarà presentato il nuovo sito dedicato al rugby: www.rugbyrovigodelta.it
Tutta la manifestazione è organizzata in collaborazione con Engage, Boreggio Sport, Rugby Club Posse Rossoblù e DeltaRadio ancora una volta media partner della Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta.
 
VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta
 
 
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi
