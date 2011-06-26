Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

MARCO BARBINI PREMIATO AL PLEBISCITO PRIMA DELLA FINALE MONDIALE

Redazione Avatar

di Redazione

26/06/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
[gallery] MARCO BARBINI PREMIATO AL PLEBISCITO PRIMA DELLA FINALE MONDIALE Padova - Eletto dagli appassionati come Giocatore dell'Anno dell'Eccellenza 2010/2011, il 21enne flanker del Petrarca Padova Marco Barbini riceverà la targa di MVP stagionale davanti al proprio pubblico allo Stadio Plebiscito di Padova in occasione della finale dei Mondiali U20. Prodotto del vivaio del Petrarca, Barbini ha fatto parte del gruppo dell'Italia U20 nella stagione 2009/2010. Uscito dalle giovanili, Barbini si è subito ritagliato uno spazio da titolare che ha conservato anche nell'entusiasmante Finale-scudetto vinta dal Petrarca Padova il 28 maggio scorso a spese della Femi-CZ Rovigo e che gli é valso il 30% dei voti dei tifosi che hanno partecipato al sondaggio su Federugby.it Barbini verrà premiato dal vice-presidente federale Nino Saccà sul prato del Plebiscito subito prima del calcio d'inizio della Finale tra Nuova Zelanda ed Inghilterra di questa sera.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

MONDIALI U20, NUOVA ZELANDA CAMPIONE DEL MONDO:A PADOVA INGHILTERRA BATTUTA 33-22

Articolo Successivo

MONDIALI U20, A ROVIGO L'ITALIA BATTE TONGA 34-22 E CONQUISTA LA SALVEZZA

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019