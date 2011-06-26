Home Senza categoria MARCO BARBINI PREMIATO AL PLEBISCITO PRIMA DELLA FINALE MONDIALE

di Redazione 26/06/2011

[gallery] MARCO BARBINI PREMIATO AL PLEBISCITO PRIMA DELLA FINALE MONDIALE Padova - Eletto dagli appassionati come Giocatore dell'Anno dell'Eccellenza 2010/2011, il 21enne flanker del Petrarca Padova Marco Barbini riceverà la targa di MVP stagionale davanti al proprio pubblico allo Stadio Plebiscito di Padova in occasione della finale dei Mondiali U20. Prodotto del vivaio del Petrarca, Barbini ha fatto parte del gruppo dell'Italia U20 nella stagione 2009/2010. Uscito dalle giovanili, Barbini si è subito ritagliato uno spazio da titolare che ha conservato anche nell'entusiasmante Finale-scudetto vinta dal Petrarca Padova il 28 maggio scorso a spese della Femi-CZ Rovigo e che gli é valso il 30% dei voti dei tifosi che hanno partecipato al sondaggio su Federugby.it Barbini verrà premiato dal vice-presidente federale Nino Saccà sul prato del Plebiscito subito prima del calcio d'inizio della Finale tra Nuova Zelanda ed Inghilterra di questa sera.

