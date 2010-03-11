Marco Bortolami con gli Aironi Rugby in Celtic League

Gli Aironi Rugby, franchigia composta da Rugby Viadana, Gran Parma Rugby Colorno, Rugby Mantova, rugby Parma.rugby Noceto, Rugby Raggio e Rugby Modena, annunciano ufficialmente l’ ingaggio del giocatore internazionale Marco Bortolami, seconda linea e bandiera della nazionale italiana di rugby. Il contratto con gli Aironi Rugby avrà la durata di 3 anni a partire dalla prossima stagione in Celtic League. Marco Bortolami ha così personalmente commentato l’ accordo raggiunto con la franchigia: “ Ho accettato con entusiasmo l’ opportunità di far parte della franchigia degli Aironi Rugby per le prossime tre stagioni in un torneo europeo di altissima qualità che a mio avviso si potrà equiparare ai suoi omologhi di Inghilterra e Francia. Ho accettato la proposta degli Aironi valutando attentamente il progetto articolato e completo che mi è stato sottoposto che mi è sembrato di alta qualità sia per la mia carriera, che nella prospettiva di crescita e sviluppo del rugby italiano in chiave europea e mondiale. Le mie origini padovane, sia di nascita che di formazione rugbystica non saranno affatto tradite, ma messe al servizio di un progetto, quello degli Aironi Rugby, che considero di primo livello”. Marco Bortolami , la scheda Nato a Padova, ma cresciuto ad Abano Terme fu avviato alla pratica rugbystica dal padre intorno all’età di 10 anni. Più tardi entrò nel centro di formazione del Petrarca, tra le cui file esordì nel 2000..Un anno più tardi fu convocato in Nazionale, della quale divenne capitano dopo solo un anno di militanza. Nel 2004 si trasferì in Francia, al Narbonne, e nel 2006 arrivò l’ingaggio da parte degli inglesi del Gloucester, dei quali è stato anche capitano nel corso della stagione 2007/08. In Nazionale ha preso parte alle Coppe del Mondo del 2003 e 2007, oltre che a tutti i Sei Nazioni finora disputati dal 2002.