MARCO BORTOLAMI OPERATO A MILANO ALLA SPALLA SINISTRA

Redazione Avatar

di Redazione

20/06/2012

MARCO BORTOLAMI OPERATO A MILANO ALLA SPALLA SINISTRA Milano – Il seconda linea della Nazionale Italiana Rugby Marco Bortolami è stato sottoposto oggi ad intervento chirurgico presso la clinica “La Madonnina” di Milano a seguito della lussazione della spalla sinistra riportato il 9 giugno scorso a San Juan nel test-match contro l’Argentina. L’intervento è stato eseguito dal prof. Herbert Schoenhuber, in equipe con lo staff medico della Squadra Nazionale, ed è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono stimati in quattro mesi.
