Mark Burman è arrivato a Rovigo

E’ arrivato in città questo pomeriggio il nuovo acquisto della Femi Cz Rugby Rovigo, Mark Burman. Il giocatore neozelandese è sbarcato alle 14 all’aeroporto Marco Polo di Venezia, dove ad accoglierlo ha trovato la presidente rossoblù Susanna Vecchi. Nato Hamilton il 10 agosto 1984, 194 centimetri per 110 chilogrammi, Burman è un seconda linea polivalente in grado di giocare anche flanker e numero 8. Il neozelandese, soprannominato B’man, ha giocato in Super 14 nei Chiefs prima di passare nel Bay of Plenty, team di Air New Zealand Cup, e ora alla Femi Cz Rugby Rovigo. Alla sua prima esperienza col rugby europeo il giocatore si è dimostrato subito desideroso di mettersi al lavoro, chiedendo di passare prima al campo per avere un primo assaggio del clima del Battaglini. Successivamente gli è stato consegnato il materiale e poi è stato accompagnato al suo appartamento. “Si tratta di un giocatore di 24 anni - ha commentato la presidente Susanna Vecchi - con ottime referenze, molto in forma e ansioso di integrarsi e fare bene. Nonostante le 30 ore di viaggio ha voluto avere ben chiaro il piano di lavoro prima di pensare a riposare”. Burman sarà in tribuna al Plebiscito nel derby di domenica contro il Petrarca, mentre la presentazione ufficiale del giocatore avverrà all’inizio della prossima settimana. Già domani mattina, comunque, Burman sosterrà una seduta di allenamento in palestra con i non convocati, che poi ripeterà lunedì prima di aggregarsi al gruppo in preparazione dell’incontro casalingo di sabato 5 dicembre con il Consiag I Cavalieri Prato. Benvenuto Mark da parte di tutta la Femi Cz Rugby Rovigo, e buon lavoro.