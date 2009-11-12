Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

Mark Burman è un Bersagliere

Redazione Avatar

di Redazione

12/11/2009

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_328" align="alignright" width="250" caption="Il nuovo acquisto della Femi Cz Rugby Rovigo Mark Burman"]Il nuovo acquisto della Femi Cz Rugby Rovigo Mark Burman[/caption] La Femi Cz Rugby Rovigo è lieta di annunciare l’ingaggio del giocatore neozelandese Mark Burman. Mercoledì mattina alle 4.18, ora italiana, la dirigenza rossoblu ha ricevuto il contratto con la firma del giocatore, che così lascia il suo club, il Bay of Plenty, per Rovigo. Nato Hamilton il 10 agosto 1984, 194 centimetri per 110 chilogrammi,  Burman è un seconda linea polivalente in grado di giocare anche flanker e numero 8. Il neozelandese, soprannominato B’man, ha giocato in Super 14 nei Chiefs prima di passare nel Bay of Plenty, team di Air New Zealand Cup. La Femi Cz Rugby Rovigo sta lavorando alacremente per preparare tutti i documenti in modo da portare il giocatore a Rovigo nel giro di due settimane. Soddisfatta dell’andata a buon fine della trattativa la presidente Susanna Vecchi: “L’arrivo di un seconda linea era nei programmi da tempo. Abbiamo individuato il giocatore ideale per le nostre esigenze e abbiamo fatto un ulteriore sacrificio per portarlo in rossoblu”.

“Si tratta comunque – prosegue la presidente – di un sacrificio che avevamo previsto e che facciamo con l’intenzione di rinforzare un reparto in cui eravamo contati, e con esso tutta la squadra”. “Il nostro auspicio – conclude la presidente Vecchi – è quello di avere il giocatore a nostra disposizione nel più breve tempo possibile, in modo da rinforzare ulteriormente una rosa che è già di tutto rispetto”.
Un abbraccio da Rovigo tutta.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Livorno nella tormenta paga a caro prezzo gli errori arbitrali.

Articolo Successivo

Una bella battaglia della U20 del Noceto contro il Benettòn Treviso. Pareggio 3 a 3 ma Noceto si conferma squadra temibile per tutti.

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019