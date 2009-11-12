Mark Burman è un Bersagliere

[caption id="attachment_328" align="alignright" width="250" caption="Il nuovo acquisto della Femi Cz Rugby Rovigo Mark Burman"] [/caption] La Femi Cz Rugby Rovigo è lieta di annunciare l’ingaggio del giocatore neozelandese Mark Burman. Mercoledì mattina alle 4.18, ora italiana, la dirigenza rossoblu ha ricevuto il contratto con la firma del giocatore, che così lascia il suo club, il Bay of Plenty, per Rovigo. Nato Hamilton il 10 agosto 1984, 194 centimetri per 110 chilogrammi, Burman è un seconda linea polivalente in grado di giocare anche flanker e numero 8. Il neozelandese, soprannominato B’man, ha giocato in Super 14 nei Chiefs prima di passare nel Bay of Plenty, team di Air New Zealand Cup. La Femi Cz Rugby Rovigo sta lavorando alacremente per preparare tutti i documenti in modo da portare il giocatore a Rovigo nel giro di due settimane. Soddisfatta dell’andata a buon fine della trattativa la presidente Susanna Vecchi: “L’arrivo di un seconda linea era nei programmi da tempo. Abbiamo individuato il giocatore ideale per le nostre esigenze e abbiamo fatto un ulteriore sacrificio per portarlo in rossoblu”.

“Si tratta comunque – prosegue la presidente – di un sacrificio che avevamo previsto e che facciamo con l’intenzione di rinforzare un reparto in cui eravamo contati, e con esso tutta la squadra”. “Il nostro auspicio – conclude la presidente Vecchi – è quello di avere il giocatore a nostra disposizione nel più breve tempo possibile, in modo da rinforzare ulteriormente una rosa che è già di tutto rispetto”.

Un abbraccio da Rovigo tutta.