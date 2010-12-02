Marketing Ovale
di Redazione
02/12/2010
Finalmente il rugby, sport popolare in tutto il mondo (la Rugby World Cup è il terzo evento mediatico al mondo con più di quattro miliardi di contatti), sta ottenendo notevole visibilità anche nel nostro paese. Considerato da molti come un’alternativa spettacolare e “pulita” al calcio, gode grazie alla sua componente valoriale di sempre maggiore attenzione non solamente da parte degli sportivi ma anche degli operatori economici. L’espansione del rugby è frutto anche di una oculata strategia dove le leve dello sport marketing hanno contribuito allo sviluppo del movimento con tassi di crescita di due cifre all’anno in Italia e un interesse di pubblico straordinario, come dimostrano gli ottantamila spettatori di San Siro per Italia vs All Blacks nel novembre 2009. Il libro racconta, in modo esauriente e ricco di esempi come applicare con successo gli strumenti del marketing e della comunicazione allo sport, prendendo come benchmark di riferimento le migliori case histories italiane e internazionali dentro e fuori dal mondo della palla ovale. Nuova la chiave di lettura che vede nella spettacolarizzazione degli eventi una componente fondamentale di immagine e di crescita. Il punto di partenza e di arrivo è la gestione del Club sportivo come Azienda con evidenti opportunità sociali, territoriali e di business. Antonio Pagano Sport Marketing sito: www.paganosportmarketing.com
