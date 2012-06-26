Marted&igrave; prossimo in Comune la presentazione della newco Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd

Martedì prossimo in Comune la presentazione della newco Rugby Città di Frascati Ssd
di Redazione
26/06/2012
[gallery] Che qualcosa stesse bollendo in pentola era chiaro già da qualche settimana. Il rugby frascatano sta per vivere un forte cambiamento da annunciare in una adeguata (e prevedibilmente affolatissima) cornice. Il prossimo martedì 3 luglio alle ore 18, presso la Sala degli Specchi del Comune di Frascati, si terrà una conferenza stampa (nella quale è già annunciata la presenza di media e addetti ai lavori di rilevanza nazionale) che ufficializzerà la costituzione della newco Rugby Città di Frascati Ssd. Già l'anno scorso l'Asd Frascati Mini Rugby aveva “assorbito” tutte le selezioni, dalla prima squadra ai più piccoli. Ora questo ulteriore passo avanti in un processo di crescita societario che sembra avere davvero orizzonti importantissimi. Tra i massimi esponenti dirigenziali della società frascatana c'è ovviamente riserbo sulle novità che verranno annunciate nel corso dell'incontro di martedì prossimo in cui si parlerà dell'attività del sodalizio a 360 gradi. Per l'importanza degli argomenti che verranno trattati durante la conferenza stampa, la società rivolge un caloroso invito a tutta la stampa (locale e non) ad intervenire. -- Area comunicazione Asd Frascati Mini Rugby www.minirugbyfrascati.it www.facebook.com/pages/Frascati-Mini-Rugby-2001 Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata. Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.
