MASI E SEMENZATO GUIDANO LA CLASSIFICA DI MVP DEL 6 NAZIONI 2011
di Redazione
18/03/2011
MASI E SEMENZATO GUIDANO LA CLASSIFICA DI MVP DEL 6 NAZIONI Roma – Quando mancano poco più di ventiquattro ore al termine dell’RBS 6 Nazioni, e tre giorni alla chiusura delle votazioni per il titolo di “Player of the Championship” (votazioni online su www.rbs6nations.com aperte sino alla mezzanotte di domenica 20 marzo) la lotta per aggiudicarsi il titolo di miglior atleta del Torneo 2011 sembra essere circoscritta a quattro giocatori, in un testa a testa Italia-Inghilterra: sono infatti l’estremo azzurro Andrea Masi ed il mediano di mischia Fabio Semenzato a guidare la classifica dei più votati dai tifosi di tutta Europa, insieme all’ala e metaman dell’Inghilterra Chris Ashton ed al numero dieci del XV della Rosa Toby Flood. Da lunedì scorso, quando sono state aperte le votazioni, Andrea Masi è balzato subito in testa alla classifica che al momento guida con il 21% delle preferenze, tallonato da vicino da Semenzato e dai due atleti dell’Inghilterra. Le votazioni online si chiuderanno alla mezzanotte di domenica e l’annuncio del Player of the Championship dell’RBS 6 Nazioni 2011 verrà annunciato nella giornata di mercoledì. VOTA ANDREA MASI E FABIO SEMENZATO_ _
