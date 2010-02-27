Home Senza categoria Match decisivo col Prato per la Femi-Cz Rugby Rovigo

Match decisivo col Prato per la Femi-Cz Rugby Rovigo

di Redazione 27/02/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La Femi-Cz Rugby Rovigo è impegnata domani (domenica 28 febbraio) alle 15.30 allo stadio Mario Battaglini di Rovigo nella partita valida per la quarta giornata di Coppa Italia 2010. Avversario di turno il Consiag I Cavalieri Prato con cui i Bersaglieri si giocano il passaggio del turno. Una vittoria per i rossoblu, infatti, significherebbe l’accesso alla semifinale con possibilità di giocarsi il primato nel girone in casa della Benetton Treviso nella quinta e ultima giornata. In questo incontro decisivo il tecnico Umberto Casellato dovrà fare a meno di alcune pedine importantissime del suo scacchiere, come capitan Tommaso Reato, Andrea Pratichetti e Pietro Travagli che hanno affrontato e sconfitto ieri la Scozia A con l’Italia A; e Riccardo Bocchino che fa parte della spedizione di Nick Mallett che affronta la Scozia nel terzo turno del 6 Nazioni 2010. Al termine dell’allenamento di rifinitura di questa mattina lo staff tecnico ha scelto i 15 giocatori che scenderanno in campo dal primo minuto: Pablo CALANCHINI; Andrea SARTORETTO, Stefan BASSON, Gabriel PIZARRO, Marcello DE GASPARI; German BUSTOS, Juan Cruz LEGORA; Braam IMMELMAN, Schalk VAN DER MERWE, Alejandro ABADIE; Mark BURMAN, Daniele TUMIATI; Giovanni BOCCALON, Luke MAHONEY, Rik DOLCETTO. A disposizione: Flavio DAMIANO, Massimiliano RAVALLE, Marco BARION, Younes ANOUER, Niccolò BADOCCHI, Andrea BACCHETTI, Emanuel PELLEGRINI, Giuseppe DATOLA. Dopo i due successi con Rugby Parma e Gran Parma lo spostamento di Basson a secondo centro non è più un esperimento ma uno schema che si è rivelato vincente e che viene riconfermato anche per affrontare il Prato. Viene rinnovata, dopo la meta col Gran, la fiducia a Marcello De Gaspari mentre le novità sono in terza linea con Immelman numero 8 e Abadie flanker in coppia con Van Der Merwe. In prima linea ci si affida all’esperienza di Boccalon e Dolcetto con il ritorno dal primo minuto di Mahoney. Per il direttore sportivo Andrea Scanavacca la partita col Prato “è la prima di tre finali. Sconfiggere i toscani, infatti, significa guadagnare l’accesso alla semifinale dove daremo il massimo per arrivare a giocarci la Coppa al Battaglini”. Superare il Prato “per andare a Treviso con la consapevolezza di essere già in semifinale e quindi giocarci il primato nel girone con maggiore tranquillità”. La società ricorda che in occasione della partita di domani sarà aperta al pubblico solo la tribuna Lanzoni (ovest), con accesso da viale Alfieri. Calcio d’inizio alle 15.30, dirige l’incontro l’arbitro Falzone di Padova.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp