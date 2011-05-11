Loading...

MAURIZIO VANCINI CITING COMMISSIONER AL JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP &quot;ITALIA 2011&quot;

Redazione Avatar

di Redazione

11/05/2011

TITOLO
[gallery] MAURIZIO VANCINI CITING COMMISSIONER DEL JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP "ITALIA 2011" Milano – L’ex direttore di gara internazionale Maurizio Vancini (Milano) è l’unico ufficiale di gara italiano designato dall’International Rugby Board, in qualità di Citing Commissioner per il Junior World Championship “Italia 2011” in programma a Padova, Rovigo e Treviso dal 10 al 26 giugno. CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP CLICCA QUI PER LA BIGLIETTERIA DEL JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP Cinquantuno anni, centocinquanta presenze nel massimo campionato come primo arbitro e trenta apparizioni sulla scena internazionale, Vancini è al primo Mondiale U20 nel ruolo di commissario responsabile delle citazioni dopo aver ricoperto questo ruolo, nelle ultime stagioni, in Scozia v Francia del 6 Nazioni 2010 ed in Scozia v Irlanda del 6 Nazioni 2011.
