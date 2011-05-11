MAURIZIO VANCINI CITING COMMISSIONER AL JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP &quot;ITALIA 2011&quot;

Home Senza categoria MAURIZIO VANCINI CITING COMMISSIONER AL JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP "ITALIA 2011"

MAURIZIO VANCINI CITING COMMISSIONER AL JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP "ITALIA 2011"

di Redazione 11/05/2011

MAURIZIO VANCINI CITING COMMISSIONER DEL JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP "ITALIA 2011" Milano – L'ex direttore di gara internazionale Maurizio Vancini (Milano) è l'unico ufficiale di gara italiano designato dall'International Rugby Board, in qualità di Citing Commissioner per il Junior World Championship "Italia 2011" in programma a Padova, Rovigo e Treviso dal 10 al 26 giugno. Cinquantuno anni, centocinquanta presenze nel massimo campionato come primo arbitro e trenta apparizioni sulla scena internazionale, Vancini è al primo Mondiale U20 nel ruolo di commissario responsabile delle citazioni dopo aver ricoperto questo ruolo, nelle ultime stagioni, in Scozia v Francia del 6 Nazioni 2010 ed in Scozia v Irlanda del 6 Nazioni 2011.

