MAURO BERGAMASCO CONVOCATO CON I BARBARIANS

Redazione Avatar

di Redazione

17/11/2011

[gallery] MAURO BERGAMASCO CONVOCATO CON I BARBARIANS IL FLANKER AZZURRO SABATO 26 A TWICKENHAM CONTRO L’AUSTRALIA Roma – Mauro Bergamasco, 32enne flanker dell’Italrugby, 88 caps con la maglia azzurra in carriera e quattro Mondiali alle spalle, aggiunge un nuovo tassello alla propria prestigiosa carriera internazionale: l’avanti Azzurro è infatti stato convocato dal club ad inviti dei Barbarians per l’incontro con l’Australia di sabato 26 novembre a Twickenham. A Mauro vanno le più sentite congratulazioni del Presidente federale Giancarlo Dondi, del Consiglio e della Federazione Italiana Rugby al completo per il nuovo, importante traguardo raggiunto.
