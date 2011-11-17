Home Senza categoria MAURO BERGAMASCO CONVOCATO CON I BARBARIANS

MAURO BERGAMASCO CONVOCATO CON I BARBARIANS

di Redazione 17/11/2011

MAURO BERGAMASCO CONVOCATO CON I BARBARIANS IL FLANKER AZZURRO SABATO 26 A TWICKENHAM CONTRO L'AUSTRALIA Roma – Mauro Bergamasco, 32enne flanker dell'Italrugby, 88 caps con la maglia azzurra in carriera e quattro Mondiali alle spalle, aggiunge un nuovo tassello alla propria prestigiosa carriera internazionale: l'avanti Azzurro è infatti stato convocato dal club ad inviti dei Barbarians per l'incontro con l'Australia di sabato 26 novembre a Twickenham. A Mauro vanno le più sentite congratulazioni del Presidente federale Giancarlo Dondi, del Consiglio e della Federazione Italiana Rugby al completo per il nuovo, importante traguardo raggiunto.

