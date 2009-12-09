Mauro e Mirco Bergamasco in meta solidale
di Redazione
09/12/2009
Anche noi di Rugby CS vogliamo appoggiare l'iniziativa solidale Scarpe per... costituita per sostenere i progetti Un ponte per... rivolti ai profughi iracheni in Giordania e palestinesi in Libano. E questa volta a spingere il nostro pack informativo solidale ci sono due campioni del nostro sport preferito, che in prima persona hanno donato i propri scarpini per beneficenza: Mauro e Mirco Bergamasco, colonne portanti della nazionale italiana.
Dal 16 al 22 dicembre infatti Ebay ospiterà Scarpe per…, un’asta di beneficienza attraverso la quale sarà possibile aggiudicarsi le scarpe autografate di personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, come Mauro e Mirco Bergamasco, Carla Fracci, Fiorello, Simona Ventura, Vladimir Luxuria, Massimo Giletti, Edoardo Vianello.Tutte le informazioni sull'asta benefica sul sito: Un ponte per... / Scarpe per... (ebay, dal 16 a 22 dic.)
