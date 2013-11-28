MAZZARIOL: &quot;CONTRO LA LAZIO PER RIALZARE LA TESTA&quot;

Home Senza categoria MAZZARIOL: "CONTRO LA LAZIO PER RIALZARE LA TESTA"

MAZZARIOL: "CONTRO LA LAZIO PER RIALZARE LA TESTA"

di Redazione 28/11/2013

COACH MAZZARIOL: "CONTRO LA LAZIO PER RIALZARE LA TESTA"



Mazzariol: "Abbiamo aspettato due settimane prima di poter avere la possibilità di riscattare il risultato negativo maturato contro Prato. Adesso la

partita a Roma contro la Lazio è alle porte e la squadra ha una grande volontà di rivalsa. Faremo di tutto per avere la meglio su un team che in

casa è da sempre avversario temibile e ostico."



La trasferta verrà affrontata in giornata in treno, con la squadra che partirà per Roma sabato mattina presto dalla stazione di Mestre.



Al momento questa è la probabile formazione per la partita di sabato 30 novembre 2013, negli impianti dell’Acqua Acetosa “Giulio Onesti” di

Roma, calcio d'inizio alle ore 14.30 (diretta testuale sul sito della Federazione Italiana Rugby):



15 Galon, 14 Onori(v.Cap.), 13 Boni, 12 Bacchin, 11 Benvenuti, 10 Cornwell, 9 Endrizzi, 8 Halvorsen, 7 Candiago Edoardo (Cap.), 6 Corazzi(Lazzaroni),

5 Maso (Swanepoel), 4 Bocchi, 3 Ravalle, 2 Gega, 1 Ceccato Andrea





convocati a disp.: Costa Repetto, Ferrari, Meggetto(Appiah), Lazzaroni(Corazzi), Swanepoel(Maso), Padovani, Giabardo, Ceccato Enrico, Fadalti







