MAZZARIOL: &quot;RISCATTARE LA PROVA DI ROVIGO&quot;

MAZZARIOL: "RISCATTARE LA PROVA DI ROVIGO"
di Redazione
08/11/2013
COACH MAZZARIOL: "CONTRO I CAVALIERI PER RISCATTARE LA PROVA DI ROVIGO"
Mazzariol: "Poche le cose da dire, questa è la settimana del "fare". Affrontiamo Prato in casa e siamo determinati a riscattare la prova di Rovigo.
Abbiamo lavorato tutti duramente per non commettere gli stessi errori e soprattutto per non uscire ancora dal campo con la stessa amarezza e la
sensazione di non aver provato tutto, di non essere riusciti a mettere in campo il nostro gioco. In casa, di fronte al nostro pubblico, sarà tutto
diverso e lotteremo fino all'ultimo per portare a casa i 4 punti."
Al momento questa è la probabile formazione per la partita di domenica 10 novembre 2013, allo Stadio "Quaggia" di Mogliano, calcio d'inizio alle ore
15.00 (diretta testuale sul sito della Federazione Italiana Rugby):
15 Galon, 14 Onori, 13 Ceccato Enrico, 12 Bacchin, 11 Benvenuti, 10 Cornwell, 9 Lucchese, 8 Halvorsen, 7 Candiago Edoardo (Cap.), 6 Swanepoel, 5 Maso,
4 Bocchi, 3 Ravalle, 2 Gianesini, 1 Costa Repetto
a disp.: 16 Gega, 17 Ceccato A., 18 Ferrari, 19 Lazzaroni, 20 Corazzi, 21 Endrizzi, 22 Padovani, 23 Boni
convocati anche: 24 Appiah, 25 Guarducci, 26 Della Rossa
Redazione