MCLEAN FORFAIT, TONIOLATTI ESTREMO

di Redazione 08/06/2012

ITALIA, UN CAMBIO NEL XV PER I PUMAS: MCLEAN FORFAIT, TONIOLATTI ESTREMO San Juan (Argentina) – Allenamento di rifinitura all’Estadio Bicentenario, nel pomeriggio italiano, per gli Azzurri del CT Jacques Brunel che domani alle 15.40 locali (20.40 in Italia) affrontano l’Argentina nella prima tappa del tour estivo nelle Americhe. Rispetto alla formazione annunciata ieri, Brunel apporta una novità al XV titolare: Luke McLean, che ha riportato ieri pomeriggio un trauma contusivo alla coscia destra in corso di approfondimento, non potrà scendere in campo ed il suo posto ad estremo verrà rilevato da Giulio Toniolatti, alla prima volta da titolare con la maglia numero quindici. La sfida del “Bicentenario”, che mette in palio la Copa Personal, è la diciottesima tra gli Azzurri ed i Pumas: bilancio favorevole ai sudamericani con undici vittorie, un pareggio e cinque successi italiani, due dei quali nel 2005 e nel 2008 colti proprio in Argentina, a Cordoba. Queste le formazioni in campo domani a San Juan: San Juan, Estadio Bicentenario – sabato 9 giugno, ore 15.40 (20.40 in Italia) Test-match Argentina v Italia Argentina: Tuculet; Agulla, Ascarate, Contepomi F. (cap), Gosio; Mieres, Landajo; Senatore, Leonardi, Fessia; Farias-Cabello, Lozada; Gomez-Kodela, Guinazu, Roncero a disposizione: Postiglioni, Tetaz-Chaparro, Macome, De La Vega, Cubelli, Montero, Miralles all. Phelan Italia: Toniolatti; Venditti, Quartaroli, Sgarbi, Benvenuti T.; Burton, Gori; Barbieri R., Bergamasco Ma., Zanni; Bortolami (cap), Pavanello A.; Castrogiovanni, Festuccia, De Marchi Al. a disposizione: Giazzon, Romano, Furno, Favaro S., Tebaldi, Bocchino, Benettin all. Brunel arb. Garces (Francia) Giocate 17/Vittorie Italia 5/Pareggi 1/Vittorie Argentina 11 Italia – Argentina 16-22, Verona 13.11.2010 TM Italia – Argentina 14-22, Torino 15.11.2008 TM Argentina – Italia 12-13, Cordoba 28.06.2008 TM Argentina – Italia 24-6, Mendoza 09.06.2007 TM Italia – Argentina 16-23, Roma 18.11.2006 TM Italia – Argentina 22-39, Genova 19.11.2005 TM Argentina – Italia 29-30, Cordoba 17.06.2005 TM Argentina – Italia 35-21, Salta 11.06.2005 TM Italia – Argentina 6-36, Roma 16.11.2002 TM Argentina – Italia 38-17, Buenos Aires 14.07.2001 TM Italia – Argentina 23-19, Piacenza 07.11.1998 TM Italia – Argentina 18-18, Lourdes 22.10.1997 Coppa Latina Argentina – Italia 26-6, Tucuman 17.10.1995 Coppa Latina Italia – Argentina 31-25, East London 04.06.1995 RWC '95 Argentina – Italia 21-16, Buenos Aires 24.06.1989 TM Argentina – Italia 25-16, Christchurch 28.05.1987 RWC '87 Italia – Argentina 19-6, Rovigo 24.10.1978 TM

