Med Italia Pro Recco vs Rugby Banco di Brescia

Serie A – Girone 1 – XIV giornata - 30.01.11 – ore 14.30 Med Italia Pro Recco v Rugby Banco di Brescia, arb. Castagnoli (Livorno) Nuovo scontro diretto per il Rugby Banco di Brescia che domenica incontrerà il Med Italia Pro Recco staccato di un solo punto in classifica. Dopo la sconfitta casalinga del settimana scorsa i bianco-azzurri si sono allenati con grande impegno per sopperire alle lacune evidenziate in campo, come dichiara Fabio Anselmi, pilone classe 1989: "La settimana scorsa si è visto troppo poco gioco, i veronesi hanno vinto grazie ad una migliore organizzazione, ci hanno rallentato molto ed impedito di giocare, ed è bastato. Avremmo dovuto osare di più. Lavoriamo tanto e giochiamo molto anche durante gli allenamenti ma fatichiamo ad esplodere in partita. Dobbiamo riuscire a ripetere la domenica le ottime cose che mettiamo in opera durante la settimana. Per la prossima gara ci siamo preparati con cura, sappiamo che il loro punto di forza è la mischia e siamo pronti ad affrontarli proprio lì dove siamo forti anche noi; difenderemo con gli avanti per poi attaccare e colpire con i 3/4. Abbiamo fame di punti: la classifica di questo campionato è ormai nettamente spaccata in due, purtroppo siamo nella parte sbagliata, ma lotteremo per fare più punti possibili e restare al sicuro. Un buon risultato con il Recco sarebbe davvero importante, una bella iniezione di fiducia anche in vista, la settimana prossima, del recupero del derby con il Calvisano, quando sarà davvero molto dura". Lo staff tecnico del Rugby Banco di Brescia è comunque fiducioso e conscio di cosa chiedere ai ragazzi per il prossimo impegno, come afferma Alessandro Lanfredi, allenatore degli avanti: "La cura dei particolari fa la differenza. Verona ci ha dimostrato che basta fare le cose in modo preciso, semplici ma fatte bene, senza nulla di eccezionale. Bastano pochi momenti per decidere una partita: sbagliare un placcaggio o non mettere tutta l'attenzione necessaria in una risalita difensiva possono essere fatali. Non abbiamo nulla da eccepire per quanto riguarda l'impegno e la voglia dei giocatori ma è necessario essere più disciplinati, più precisi. Anche la tattica è importante, dobbiamo sempre entrare in campo con stampato in testa, in modo indelebile, quello che si deve fare e non lasciarci influenzare dagli errori, che inevitabilmente possono essere commessi. Tecnicamente e atleticamente siamo a posto ma dobbiamo superare i nostri limiti soprattuto psicologici: se infiliamo un paio di errori ci imballiamo e invece di buttarci alla ricerca di soluzioni alternative, chiudiamo le opzioni di gioco, precludendoci molte possibilità. Non dobbiamo aver timore di rischiare, anche sotto pressione. Anacronisticamente riusciamo ad affrontare meglio lo stress quando giochiamo fuori casa, ma dobbiamo sempre credere in noi. Non possiamo più subire il gioco dell'avversario e aspettare di agire di rimessa, ma rischiare, tirando fuori grinta e personalità. Quando riusciremo ad osare di più, a evitare di chiuderci, potremo affrontare qualsiasi avversario". Con il Recco sarà quindi una partita a viso aperto ed in attesa dell'ultimo allenamento della settimana ecco i giocatori chiamati ad affrontare i liguri: 1 BERGAMINI 2 AZZINI 3 ANSELMI 4 POLA 5 PALEARI 6 SCOTUZZI 7 ROMANO 8 PEDRAZZANI 9 PREZIOSO (CAP) 10 QUARANTA 11 SECCHI VILLA 12 GABBA 13 MASGOUTIERE 14 VARRELLA 15 SCARONI a disposizione: RUFFOLO, PIETRASANTA, BOSIO, GANDOLFI, MASTROCOLA, CHERUBINI, VOLPARI, DAMASCO