MEDIA GUIDES ITALIA, TONGA, NUOVA ZELANDA, AUSTRALIA
di Redazione
06/11/2012
MEDIA GUIDES ITALIA, TONGA, NUOVA ZELANDA, AUSTRALIA Cari colleghi, sperando di fare cosa gradita inviamo di seguito i link alle media guide della Nazionale Italiana Rugby, di Tonga, Nuova Zelanda ed Australia per la finestra internazionale dei Cariparma Test Match 2012. L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. Italia Media Guide Nazionale Italiana Rugby – Cariparma Test Match 2012 Tonga Lista atleti e staff, foto atleti convocati Nuova Zelanda Media Guide All Blacks – Air New Zealand Tour 2012 User: media1 Password: media1 Australia Media Guide Qantas Wallabies – Tour europeo 2012
comunicato petrarca rugby
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - BRESCIA, 7 NOVEMBRE
