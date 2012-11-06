Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

MEDIA GUIDES ITALIA, TONGA, NUOVA ZELANDA, AUSTRALIA

Redazione Avatar

di Redazione

06/11/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
MEDIA GUIDES ITALIA, TONGA, NUOVA ZELANDA, AUSTRALIA Cari colleghi, sperando di fare cosa gradita inviamo di seguito i link alle media guide della Nazionale Italiana Rugby, di Tonga, Nuova Zelanda ed Australia per la finestra internazionale dei Cariparma Test Match 2012. L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. Italia Media Guide Nazionale Italiana Rugby – Cariparma Test Match 2012 Tonga Lista atleti e staff, foto atleti convocati Nuova Zelanda Media Guide All Blacks – Air New Zealand Tour 2012 User: media1 Password: media1 Australia Media Guide Qantas Wallabies – Tour europeo 2012
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

comunicato petrarca rugby

Articolo Successivo

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - BRESCIA, 7 NOVEMBRE

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019