[MEDIA UNIT FIR] CERIMONIA CONSEGNA CAPS - NAZIONALE FEMMINILE

Redazione Avatar

di Redazione

25/11/2013

TITOLO
Federazione Italiana Rugby - Area Media e Broadcasters

Cari colleghi,

in questa pagina è possibile scaricare riprese video della Federazione Italiana Rugby destinate al libero utilizzo per Media e Broadcasters, per la
realizzazione di servizi di informazione sportiva.
Le immagini presenti in questa pagina non possono in alcun modo essere impiegate per usi commerciali nè vendute a terzi.
Dai link sottostanti sono disponibili immagini di libero utilizzo relative alla consegna dei caps alle atlete che hanno rappresentanto la Nazionale
Italiana Femminile in test-match dal 1985 al 2013 avvenuta nel corso della cerimonia tenutasi sabato 23 novembre al Salone d'Onore del CONI di Roma.

23/11/2013

Nazionale femminile, cerimonia di consegna dei Caps

Cerimonia di consegna dei Caps - Nazionale femminile
Durata: 5 minuti
Dimensione: 210 MB
DOWNLOAD ( http://www.i0f9t6u3.it/public_irida/fir/caps-femm/caps-femminile.zip )

Interviste ad atlete internazionali Italia Femminile
Durata: 5 minuti
Dimensione: 210 MB
DOWNLOAD: Claudia Tedeschi ( http://www.i0f9t6u3.it/public_irida/fir/caps-femm/claudia-tedeschi.zip ) | Erika Morri (
http://www.i0f9t6u3.it/public_irida/fir/caps-femm/erika-morri.zip ) | Flavia Severin (
http://www.i0f9t6u3.it/public_irida/fir/caps-femm/flavia-severin.zip ) | Francesca Faliva (
http://www.i0f9t6u3.it/public_irida/fir/caps-femm/francesca-faliva.zip ) | Germana Ramponi (
http://www.i0f9t6u3.it/public_irida/fir/caps-femm/germana-ramponi.zip ) | Samanta Botter (
http://www.i0f9t6u3.it/public_irida/fir/caps-femm/samanta-botter.zip )

Info:

* Video: 1280 x 720 - 25 fps - Codec h264 - 5000 kbit/sec

* Audio: AAC - 2 canali - 44100 Hz

* Produzione esecutiva: Irida Produzioni ( http://www.iridaproduzioni.com )

Copyright © 2013 F.I.R. Federazione Italiana Rugby ( http://www.federugby.it/ ) Tutti i diritti riservati
In caso di problemi con il download dei file, scrivere a [email protected] ( mailto:[email protected] )


Redazione

Redazione

