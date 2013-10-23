[MEDIA UNIT FIR] IMMAGINI ALLENAMENTO ITALIA - INTERVISTE DI LIBERO UTILIZZO - MAURO BERGAMASCO/TOMMASO ALLAN
di Redazione
23/10/2013
INTERVISTE DI LIBERO UTILIZZO/IMMAGINI ALLENAMENTO
MAURO BERGAMASCO/TOMMASO ALLAN - ROMA 22/23 OTTOBRE
Cari colleghi,
dal link sottostante è possibile scaricare le interviste, di libero utilizzo, ai giocatori della Squadra Nazionale Mauro Bergamasco (Zebre Rugby, 94
caps) e Tommaso Allan (USAP Perpignan, esordiente) effettuate oggi al CPO "Giulio Onesti" nel corso del raduno di preparazione ai Cariparma Test Match
2013.
Tutti i file sono in formato FullHD 1920x1080, compressione H264 a 5000 kbs.
Allenamenti di campo - primo take
Allenamenti in campo - secondo take
Allenamenti in palestra
Interviste a Tommaso Allan e Mauro Bergamasco
Redazione