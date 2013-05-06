MERCOLED&Igrave; BRUNEL IN VISITA ALLA VEA FEMI-CZ

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 136 del 06.05.2013

MERCOLEDÌ BRUNEL IN VISITA ALLA VEA FEMI-CZ

Mercoledì 8 maggio alle ore 15 lallenatore ed il manager della Nazionale, Jacque Brunel e Luigi Troiani, faranno visita alla Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta per un confronto tecnico con lo staff dei Bersaglieri.

Archiviato il campionato di Eccellenza con un sesto posto che non soddisfa le aspettative, continua il lavoro di fine annata attraverso test e verifiche utili a comprendere lo stato fisico degli atleti per poter, poi, programmare il lavoro da svolgere in vista della prossima stagione agonistica.

Tutti gli atleti in forza alla Rugby Rovigo Delta saranno impegnati fino a metà mese. Dopo questa data alcuni saranno lasciati liberi, mentre per altri (i più giovani in particolare) è prevedibile un extra di lavoro.

Al controllo medico del lunedì si registrano contusioni che consigliano riposo per Bacchetti, Quaglio e Van Niekerk. Ferro e De Marchi presentano significativi miglioramenti e Mattia Merlo sarà sottoposto a risonanza magnetica.

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta