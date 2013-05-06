Loading...

MERCOLED&Igrave; BRUNEL IN VISITA ALLA VEA FEMI-CZ

Redazione

di Redazione

06/05/2013

TITOLO

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 136 del 06.05.2013

 

MERCOLEDÌ BRUNEL IN VISITA ALLA VEA FEMI-CZ

 

Mercoledì 8 maggio alle ore 15 lallenatore ed il manager della Nazionale, Jacque Brunel e Luigi Troiani, faranno visita alla Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta per un confronto tecnico con lo staff dei Bersaglieri.

Archiviato il campionato di Eccellenza con un sesto posto che non soddisfa le aspettative, continua il lavoro di fine annata attraverso test e verifiche utili a comprendere lo stato fisico degli atleti per poter, poi, programmare il lavoro da svolgere in vista della prossima stagione agonistica.

Tutti gli atleti in forza alla Rugby Rovigo Delta saranno impegnati fino a metà mese. Dopo questa data alcuni saranno lasciati liberi, mentre per altri (i più giovani in particolare) è prevedibile un extra di lavoro.

Al controllo medico del lunedì si registrano contusioni che consigliano riposo per Bacchetti, Quaglio e Van Niekerk. Ferro e De Marchi presentano significativi miglioramenti e Mattia Merlo sarà sottoposto a risonanza magnetica.

 

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

 
 
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi

Redazione

Redazione

