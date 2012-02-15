Loading...

MERCOLEDI' 22 CON IL REGGIO SI GIOCA ALLE 15

Redazione Avatar

di Redazione

15/02/2012

TITOLO
FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 83 del 15.02.2012 MERCOLEDI' 22 CON IL REGGIO SI GIOCA ALLE 15 Il recupero della prima giornata di ritorno con il Rugby Reggio è confermato per mercoledì 22 febbraio alle ore 15,00. La richiesta della Femi-Cz Vea Rugby Rovigo Delta di posticipare l'inizio dell'incontro alle ore 18,00, non ha trovato la disponibilità della squadra emiliana. Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi
