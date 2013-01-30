MICHELE SUTTO PERMIT PLAYER CON LA BENETTON
di Redazione
30/01/2013
COMUNICATO STAMPA FFOO RUGBY 78_12-13 - SUTTO PERMIT PLAYER.pdf
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
* *
*MICHELE SUTTO PERMIT PLAYER CON LA BENETTON*
Roma – La Federazione italiana rugby ha diramato l’elenco dei giocatori
messi a disposizione delle franchigie per il XIV turno del RaboDirect PRO12
di venerdì 8 febbraio e domenica 10 febbraio.
Tra i “permit players” richiesti dalla Benetton Treviso per la trasferta
contro i Newport Dragons dell’8/2, c’è anche Michele Sutto, seconda linea
delle Fiamme Oro Rubgy
* *
*Roma, 30 gennaio 2013*
* *
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
* *
*MICHELE SUTTO PERMIT PLAYER CON LA BENETTON*
Roma – La Federazione italiana rugby ha diramato l’elenco dei giocatori
messi a disposizione delle franchigie per il XIV turno del RaboDirect PRO12
di venerdì 8 febbraio e domenica 10 febbraio.
Tra i “permit players” richiesti dalla Benetton Treviso per la trasferta
contro i Newport Dragons dell’8/2, c’è anche Michele Sutto, seconda linea
delle Fiamme Oro Rubgy
* *
*Roma, 30 gennaio 2013*
* *
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
Articolo Precedente
Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
Articolo Successivo
[RUGBY NOTIZIE/FOTO] ITALRUGBY E SETTEBELLO, INCONTRO ALL'ACQUA ACETOSA
Redazione