MINUTO DI SILENZIO PER LE VITTIME DEL TERREMOTO DI CHRISTCHURCH
di Redazione
25/02/2011
UN MINUTO DI SILENZIO PER LE VITTIME DEL TERREMOTO DI CHRISTCHURCH Roma – In occasione del test-match internazionale tra Italia e Galles, in programma sabato 26 febbraio alle ore 15.30 allo Stadio Flaminio di Roma, si è deciso di osservare un minuto di silenzio prima del calcio d’inizio quale messaggio di solidarietà del mondo del rugby nei confronti della popolazione neozelandese ed in memoria delle vittime del terremoto di Christchurch. Analoga commemorazione si terrà su tutti i campi da gioco che, nel week-end del 25/27 febbraio, ospiteranno incontri del Torneo 6 Nazioni.
