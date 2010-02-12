Mirco Bergamasco: il pubblico sarà il valore aggiunto

“Contro l’Inghilterra ho giocato alcune belle partite ed ho segnato la mia prima meta in Nazionale, ovvio che dei match contro gli inglesi conservi soprattutto buoni ricordi. Purtroppo non è ancora arrivata la vittoria, non abbiamo mai battuto l'Inghilterra e sabato non sarà certo facile riuscirci. Dovremo essere disciplinati, attenti sia in difesa che in attacco, tenere alto il livello del nostro gioco e sfidarli dal primo all’ultimo minuto” ha detto Bergamasco. “Il lavoro di questi giorni – ha detto il ventisettenne trequarti dello Stade Francais – è stato volto a trovare le soluzioni adatte a mettere gli inglesi in difficoltà in difesa sapendo che non sarà facile perchè loro sono molto presenti difensivamente. Dovremo creare i varchi giusti e mettere punti ogni volta che ne avremo la possibilità” “Il pubblico del Flaminio sarà come sempre un grande valore aggiunto. Sapere di avere qualcuno alle spalle che ti sostiene, che è lì per dimostrarti il proprio affetto, sarà una grande spinta in più a fare bene”. “Non credo ci sia nulla di strano nel fatto che io, Masi, Canale e Garcia saremo tutti in campo dal primo minuto. Siamo tutti atleti che possono ricoprire più ruoli, credo sia positivo per un allenatore avere in squadra atleti duttili, capaci di ricoprire più ruoli”.

Carlo del Fava: operazione ok

, ala della Nazionale Italiana Rugby, ha incontrato la stampa oggi all’Hotel Colony di Roma in seguito all’annuncio della formazione titolare che affronterà l’Inghilterra domenica pomeriggio allo Stadio Flaminio di Roma nella seconda giornata dell’RBS 6 Nazioni 2010. Per il minore dei fratelli Bergamasco sarà la sessantottesima apparizione con la maglia dell’Italia.Forza ragazzi, siamo tutti "in mischia" con voi.Carlo Del Fava, seconda linea dell’MPS Viadana e della Nazionale Italiana, è stato sottoposto questa mattina dal Prof. Piero Volpi, presso l’Istituto Clinico “Humanitas” di Milano, ad intervento chirurgico artroscopico di asportazione del frammento del menisco mediale del ginocchio destro in seguito all’infortunio riportato martedì in allenamento a Roma. L’intervento è perfettamente riuscito e rimangono confermate le quattro settimane di recupero funzionale originariamente previste. @Andrea Cimbrico - FIR