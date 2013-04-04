MOGLIANO A PARMA, CASELLATO: &quot;CONFERMARE LA PROVA COL CALVISANO&quot;

MOGLIANO A PARMA, CASELLATO: "CONFERMARE LA PROVA COL CALVISANO"
di Redazione
04/04/2013
Così il tecnico Umberto Casellato: "Partita sicuramente difficile dove dobbiamo essere positivi e cercare di ripetere per 80 minuti il tipo di gioco
messo in mostra nel buonissimo primo tempo con Cavisano. Siamo contenti della decisione di spostare la partita sul campo sintetico di Moletolo perchè
è un terreno che ci permette di muovere la palla e fare il nostro tipo di gioco. Andiamo li sicuramente per vincere e cercare di portare a casa non 4
ma 5 punti per rimanere attaccati all'avversario che ci precede in classifica. Quindi massima concentrazione e rispetto per la squadra di casa, sarà
fondamentale l'approccio al match e come gestiremo i primi 20 minuti della partita. Vogliamo migliorare ulteriormente la nostra prestazione in mischia
chiusa e in touche, ma soprattutto essere molto più concreti di quanto lo siamo stati contro Calvisano. Rientra il nostro capitano Silvio Orlando, è
molto importante fargli prendere minuti di gioco per il nostro finale di stagione. Rientra partendo dalla panchina anche Patrizio dopo sei mesi
lontano dai campi ed ora potevamo essere davvero al gran completo, invece perdiamo purtroppo per tutte le prossime gare Vittorio Candiago per un
brutto infortunio al ginocchio. Mi dispiace per Vittorio ma nel rugby sono cose che succedono e ci sta anche questo, per noi in particolare si tratta
dell’ennesimo infortunio della stagione."
Questi quindi i convocati per la partita di sabato 6 aprile 2013 presso lo Stadio di MOLETOLO N 1 (SINTETICO), in VIA MOLETOLO, 61 a PARMA, calcio
d'inizio alle ore 16.00:
Galon, Onori, Ceccato Enrico, Nathan, Fadalti, Padovani, Lucchese, Steyn, Orlando (cap.), Barbini, Bocchi, Swanepoel, Ravalle, Gianesini, Costa
Repetto
a disposizione in panchina:
Meggetto, Ceccato Andrea, Naka, Pavanello/Maso, Candiago Edoardo, Endrizzi, Patrizio, Cerioni
Redazione