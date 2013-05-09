MOGLIANO, CASELLATO SCEGLIE IL XV PER LA SEMIFINALE D'ANDATA
di Redazione
09/05/2013
Questo il commento del tecnico Umberto Casellato in vista del match: "Giocare con Viadana è sempre molto dura, figurarsi una semifinale di playoff. E' la squadra che durante tutto il campionato ha dimostrato maggiore costanza ed equilibrio, ha la seconda miglior difesa del campionato e quindi segnare mete sarà un'impresa. Cercheremo in tutte le maniere di stare il più vicino possibile nel punteggio, sarà l'ultima partita in casa che faremo comunque vada, va da se che vogliamo finire nel migliore dei modi. Tecnicamente siamo consapevoli che lo sforzo che dovranno fare i nostri primi 8 uomini di mischia sarà notevole, sappiamo anche che se riusciremo ad avere una buona conquista in mischia e touches, potremo cercare di rendere il compito un po' più difficile al Viadana e sviluppare il nostro rugby. L'arbitro ha grande esperienza e per le due squadre questa è una garanzia. Personalmente è una partita che sento molto, al di là dell'importanza sportiva e agonistica, si tratta della mia ultima in casa come allenatore del Mogliano e dopo 2 anni e mezzo senti che si avvicina il momento dell'addio, da una parte vorresti evitarlo, mentre dall'altra sei consapevole che la legge dello sport e del nostro lavoro è questa. Colgo l'occasione per ringraziare veramente tutti, questa è e resterà la mia famiglia, il Mogliano mi ha dato l'opportunità di lavorare in tranquillità, mi ha sempre supportato nei limiti del possibile e oggi credo che tutti e due possiamo dire che è stata un'esperienza importante avendo raggiunto insieme dei risultati che all'inizio potevamo solo sognare. Sognare ancora non costa nulla, quindi sabato cercheremo di sovvertire tutti i pronostici che ci danno perdenti con molti punti di scarto e sul nostro terreno vendere cara la pelle. Proveremo a dare il nostro 110% come è sempre stato, poi tireremo le somme e vedremo come affrontare il ritorno in quel di Viadana. Giochiamo senza nessuna pressione, loro sono i grandi favoriti e il nostro obiettivo stagionale è già stato centrato, tutto quello che verrà sarà qualcosa in più di guadagnato." Al momento questa la probabile formazione per la partita di sabato 11 Maggio 2013, Stadio "Maurizio Quaggia" di Mogliano, calcio d'inizio alle ore 17.00 (diretta raisport 2): 15 Galon, 14 Onori, 13 Ceccato Enrico, 12 Nathan, 11 Fadalti, 10 Rodriguez, 9 Lucchese, 8 Swanepoel, 7 Candiago Edoardo (Cap.), 6Barbini, 5 Pavanello, 4 Bocchi, 3 Ravalle, 2 Gianesini, 1 Costa Repetto a disp.: 16 Ceccato Andrea, 17 Corbanese, 18 Meggetto, 19 Ceneda, 20 Endrizzi, 21 Padovani, 22 Cerioni, 23 Boni Marchiol Mogliano - Ufficio Stampa Alfio Guarise Mob. +39. 333.4772518 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) - [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.rugbymogliano.it ( http://www.rugbymogliano.it/ )
