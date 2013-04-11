MOGLIANO, COACH CASELLATO: &quot;NON SOTTOVALUTARE SAN DONA'&quot;

Home MOGLIANO, COACH CASELLATO: "NON SOTTOVALUTARE SAN DONA'"

di Redazione 11/04/2013

"Partita difficile, contro una squadra che avrà sete di vittoria e sarà spinta dalla passione che un derby può portare," dice Umberto Casellato,

"chiaro, i numeri ci dicono che nelle ultime 10 partite di campionato San Donà ha perso 8 incontri su 10, portando a casa le vittorie solo contro i

fanalini di coda L'Aquila e Crociati, ma ci aspettiamo una partita dura giocata punto a punto e il nostro obiettivo per sabato non sono i 5 punti ma

la vittoria, anche di un punto. Mancano 4 partite alla fine ed è superfluo ricordare che saranno altrettante finali, dove putroppo per noi c’è un

solo risultato, vincerle tutte e sperare che Padova rallenti. Non sarà facile perché i padovani hanno dimostrato continuità e una grande

attitudine, hanno sfiorato il colpaccio a Calvisano e sono loro a mio avviso i favoriti per la semplice ragione che sono davanti. Se fossimo a parti

invertite sarei più sereno, ma questo dice la classifica e ci proveremo fino alla fine."



La probabile formazione per la partita di sabato 13 aprile allo Stadio Quaggia di Mogliano, calcio d'inizio alle ore 16.00:

15 Galon, 14 Onori, 13 Ceccato Enrico, 12 Nathan, 11 Fadalti, 10 Rodriguez, 9 Lucchese, 8 Steyn , 7 Candiago Edoardo(Cap.), 6 Swanepoel, 5 Maso, 4

Bocchi, 3 Ravalle, 2 Gianesini, 1 Costa Repetto



a disp.: 16 Meggetto, 17 Ceccato Andrea, 18 Naka, 19 Pavanello, 20 Barbini, 21 Endrizzi, 22 Padovani, 23 Patrizio



convocati anche Boni, Benvenuti e Guarducci







