MOGLIANO, COACH CASELLATO VERSO LA TRASFERTA CON MANTOVANI LAZIO

di Redazione 18/04/2013

"Sappiamo tutti da molto tempo che questa è una delle partite più difficili della stagione, ci siamo preparati come al solito e cercheremo di

attenerci il più possibile al piano di gioco che abbiamo studiato in settimana. Non sempre riusciamo a portare sul campo tutto quello che abbiamo

provato e riprovato in allenamento, vuoi per la bravura dell’avversario, vuoi a volte per nostra superficialità. Spesso sbagliamo uno dei due tempi

della partita, o il primo o il secondo, rischiando di vanificare le cose buone prodotte in uno dei due. Adesso bisogna parlare poco o niente,

concentrarsi sull’avversario e non facendoci influenzare da tutte le variabili che potrebbero esserci in questa partita, dobbiamo andare a Roma e

cercare di portare a casa un risultato utile per noi importantissimo. Non possiamo crearci alibi di nessun tipo, dipende solo da noi volere o meno

l’obiettivo che si trova lì ad un punto di distanza. Dobbiamo crederci, ci sono 15 punti disponibili cerchiamo di racimolare il più possibile e

poi vedremo la classifica finale" ha dichiarato il tecnico del Marchiol Mogliano, Umberto Casellato.



Questi i convocati per la partita di sabato 20 aprile 2013 presso lo Stadio degli Impianti Sportivi dell'Acquacetosa in Roma, calcio d'inizio

anticipato alle ore 15.00:



Galon, Onori, Ceccato Enrico, Nathan, Fadalti, Padovani, Lucchese, Steyn, Candiago E. (cap.), Swanepoel, Bocchi, Maso, Ravalle, Costa Repetto, Ceccato

Andrea



a disposizione in panchina:



Meggetto, Gianesini, Ceneda, Barbini/Corbanese, Pavanello, Rodriguez, Cerioni, Patrizio



Aggregati per la trasferta: 24 Boni, 25 Barbini/Corbanese







Redazione