di Redazione 26/04/2013

MOGLIANO, LA FORMAZIONE PER IL BIG-MATCH CON I CAVALIERI



Si avvicina il momento della prima di due battaglie finali, che decideranno chi accederà ai playoff del Campionato di Eccellenza di rugby tra

Marchiol Mogliano e Petrarca Padova. Il quarto posto inoltre garantirà anche quest'anno la qualificazione alla prossima stagione di Amlin Challenge

Cup e quindi la posta in palio è davvero altissima. Sabato tocca ai Cavalieri Prato, già matematicamente qualificati alla fase successiva, sbarrare

la strada ai nostri ragazzi. Prato è forse la squadra più in forma del momento e il compito dei biancoblù si presenta arduo e complicato ma la

voglia di bissare il risultato dell'anno scorso, di incrementare la corrente striscia di otto risultati utili consecutivi e di "vendicare" la brutta

sconfitta dell'andata in casa dei tuttineri, possono e devono dare quella spinta in più per riuscire superare anche questo ostacolo. Ogni particolare

in questo frangente può essere prezioso ed a maggior ragione uno stadio che trascini la squadra con il proprio entusiasmo e diventi il sedicesimo

uomo in campo. Per questo giocatori e Società si auspicano una grande partecipazione di pubblico invitandoli ad assistere a quella che si preannuncia

come una gara combattuta e spettacolare visto che tutte e due le compagini hanno nel gioco aperto e multifase una delle loro caratteristiche

principali. Qualche perplessità sul gioco che le squadre potranno esprimere è suscitata solo dalle previsioni meteo non molto rosee, mentre un altro

dubbio è dato dalla non certa presenza nella formazione titolare di Braam Steyn, toccato duro nell'ultimo match contro la Lazio. Per quanto riguarda

il resto dello schieramento, probabili le riconferme di tutti gli altri convocati per la trasferta romana, con qualche possibile avvicendamento tra

quindici iniziale e panchina. La rifinitura di oggi in tarda mattinata darà ai tecnici come sempre le ultime indicazioni sugli atleti più in forma e

maggiormente competitivi per l'impegno di sabato. Questo il pensiero di Umberto Casellato alla vigilia: "Partita importante e difficile, noi

cercheremo di fare la nostra gara senza i cali mentali che abbiamo avuto nell'ultima trasferta. Dobbiamo mantenere per 80 minuti la stessa intensità

messa in campo nei primi 40 contro Calvisano e poi alla fine vedere cosa avremo raccolto.Giochiamo questa partita concentrati senza pensare a vantaggi

da gestire o fare calcoli sul Petrarca, sarebbe un errore gravissimo e controproducente. Per la formazione definitiva dovremo verificare le condizioni

fisiche di alcuni giocatori, come ad esempio Braam Steyn, nel frattempo partirà titolare in seconda linea Pavanello che darà almeno inizialmente un

po' di riposo a Maso. In cabina di regia sento di aver bisogno di un pò più di esperienza e per questo la maglia numero 10 sarà affidata a

Rodriguez. Il resto sarà deciso anche dalle condizioni metereologiche nelle quali ci troveremo a giocare."

Al momento questa la probabile formazione per la partita di sabato 27 aprile, Stadio "Maurizio Quaggia" di Mogliano, calcio d'inizio alleore 16.00:

15 Galon, 14 Onori, 13 Ceccato Enrico, 12 Nathan, 11 Fadalti, 10Rodriguez, 9 Lucchese, 8 Candiago Edoardo(Cap.), 7 Barbini, 6Swanepoel, 5 Pavanello,

4 Bocchi, 3 Ravalle, 2 Gianesini, 1 Costa Repetto



a disp.: 16 Ceneda, 17 Ceccato Andrea, 18 Naka, 19 Maso, 20 Steyn, 21 Cerioni/Guarducci/Benvenuti, 22 Padovani, 23 Patrizio/Boni







