MOGLIANO, LA FORMAZIONE PER L'INCONTRO CASALINGO CONTRO LE FIAMME ORO

Redazione Avatar

di Redazione

07/03/2013

inviato da Simone Martelucci - Ufficio Stampa FIR - Stagista

MOGLIANO RICEVE IN CASA LE FIAMME ORO ROMA

"L'incontro con le fiamme oro sono uno di quei spartiacque che si incontrano durante la stagione." dice Umberto Casellato, "Stanno attraversando un
buon periodo di forma e lo dimostrano le ultime partite giocate molto bene con Prato e Viadana. Non possiamo permetterci alcuna distrazione e di non
dare il cento per cento, potremmo rischiare brutti scherzi. I ragazzi devono capire che da loro abbiamo bisogno di avere qualcosa in più
dell'attitudine messa in campo contro Reggio. Ci avviciniamo alle ultime 8 partite del campionato che garantiranno o meno l'accesso ai playoff. Chi ha
più birra e forza mentale arriverà al traguardo. L'incognita ulteriore sarà il terreno di gioco che quando è particolarmente pesante limita lo
sviluppo del nostro rugby. Anche in base alle condizioni che troveremo sabato valuteremo se rivedere lo schieramento in qualche ruolo."
Questa la formazione per la partita di sabato 9 marzo allo Stadio Quaggia di Mogliano, calcio d'inizio alle ore 14.00:
15 Galon, 14 Onori, 13 Nathan, 12 Cerioni, 11 Fadalti, 10 Rodriguez, 9 Lucchese, 8 Candiago Edoardo, 7 Orlando(Cap.), 6 Barbini, 5 Pavanello, 4 Maso,
3 Ravalle, 2 Costa Repetto, 1 Ceccato Andrea
a disp.: 16 Gianesini, 17 Ceneda, 18 Naka, 19 Swanepoel, 20 Steyn, 21 Endrizzi, 22 Boni, 23 Bocchi

Marchiol Mogliano
Ufficio stampa
[email protected] ( mailto:[email protected] )




