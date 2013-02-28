MOGLIANO, LA FORMAZIONE PER SFIDARE REGGIO EMILIA
di Redazione
28/02/2013
"Reggio costituisce una trasferta difficile e insidiosa," dice Casellato, "siamo costretti a vincere per non perdere terreno sulla coppia Padova-Rovigo, cosa che accadrebbe se non dovessimo prendere 4 punti, recuperare sarebbe quasi impossibile. Reggio vorrà riscattare le due brutte partite giocate in casa con Padova e in trasferta a Prato, quindi avranno molta “fame” di rivincita. Hanno avuto una settimana in più per recuperare tutti i giocatori, noi dovendo giocare il recupero siamo stati praticamente sempre in campo. Lo staff tecnico in questo momento è molto indeciso sulla formazione da schierare, sicuramente i convocati in nazionale under 20 non saranno nemmeno in panchina, devono recuperare mentalmente un torneo per loro logorante e quindi in accordo con lo staff della nazionale abbiamo preferito tenerli a riposo. Per il resto tutti disponibili (meggetto e patrizio esclusi) quindi valuteremo nella rifinitura di venerdì se apportare modifiche al quindici titolare contro L'Aquila". Questa quindi la possibile formazione per la partita di sabato 2 marzo 2013 presso lo Stadio di Via Assalini, calcio d'inizio alle ore 15.00: 15 Galon, 14 Onori, 13 Ceccato Enrico, 12 Nathan, 11 Fadalti, 10 Rodriguez, 9 Endrizzi, 8 Steyn, 7 Orlando(Cap.), 6 Candiago Edoardo, 5 Bocchi, 4 Maso, 3 Ravalle, 2 Gianesini, 1 Ceccato Andrea a disp.: 16 Costa Repetto, 17 Ceneda, 18 Corbanese, 19 Swanepoel, 20 Barbini, 21 Lucchese, 22 Gazzola, 23 Cerioni Marchiol Mogliano Ufficio stampa [email protected] ( mailto:[email protected] )
Articolo Precedente
REGGIO RUGBY, LA PROBABILE FORMAZIONE PER CHE SFIDERA' MOGLIANO
Articolo Successivo
POMERIGGIO SPECIALE A GENOVA PER LA DELEGAZIONE DELLE ZEBRE RUGBY
Redazione