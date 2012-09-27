Home MOGLIANO, SCELTA LA FORMAZIONE PER LA TRASFERTA ABRUZZESE

di Redazione 27/09/2012

MOGLIANO, SCELTA LA FORMAZIONE PER LA TRASFERTA ABRUZZESE MOGLIANO - Parte domani mattina alle 8,45 dallo Stadio Quaggia di Mogliano la spedizione biancoblù in direzione L'Aquila. Partita difficile sia perchè le trasferte nel capoluogo abruzzese non sono mai semplici, sia per il particolare momento che la nostra squadra sta vivendo. Anche questa settimana la sfortuna non ha risparmiato i nostri beniamini con il Capitano Silvio Orlando costretto a dare forfait per un infortunio alla spalla sinistra. Una lussazione subito rientrata ma che lo terrà lontano dal terreno di gioco come minimo per qualche settimana. Importante il rientro nel gruppo dei convocati del neo acquisto Marco Barbini, mentre confermati in prima linea Costa Repetto ed Allori con una settimana di allenamento in più nelle gambe. La gara inizialmente prevista per le 16.00 è stata anticipata di un'ora come da comunicato della Federazione. Casellato punta sulla voglia di reazione del gruppo, questo il suo commento: "Come temevo la prima partita è stata strana per molti aspetti, abbiamo incontrato un avversario forte e determinato al quale non siamo riusciti a prendere le contromisure necessarie. Voltiamo pagina al più presto e andiamo a L’Aquila, nella tana di una delle squadre che fa di quel campo la sua grande forza. Nel recente passato abbiamo interpretato delle brutte partite li al Fattori, quindi è necessaria ancora maggiore attenzione. L’Aquila poi, viene da una sconfitta pesante e senza appello in quel di Roma il che significa preoccupazione doppia per noi. Avrei preferito affrontarla dopo una loro vittoria ma, se vogliamo dimostrare di aver fatto un passo avanti rispetto a sabato scorso, voglio trovare nella mia squadra lo spirito che ci ha sempre contraddistinto, cioè grinta e determinazione, ingredienti che sono mancati nella sfida con Viadana. Di infortunati e indisponibili non voglio parlare, abbiamo una rosa di 36 giocatori, tutti devono dare il loro contributo, il campionato è lungo quindi testa bassa e lavorare. La squadra e il suo gioco devono essere più forti dei singoli, almeno lo spero visto che lavoriamo per questo." Questa la formazione che scenderà in campo sabato alle ore 15.00 allo Stadio Luigi Fattori de L'Aquila: 15 Candiago Vittorio, 14 Guarducci, 13 Ceccato Enrico, 12 Galon, 11 Benvenuti, 10 Padovani, 9 Lucchese, 8 Swanepoel, 7 Corbanese, 6 Candiago Edoardo, 5 Maso, 4 Pavanello, 3 Allori, 2 Costa Repetto, 1 Meggetto a disp.: 16 Gianesini, 17 Ceccato Andrea, 18 Naka, 19 Bocchi, 20 Barbini, 21 Giabardo, 22 Endrizzi, 23 Gazzola, 24 Onori, 25 Cerioni

