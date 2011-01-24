Mogliano Vs Lazio 11 - 12

Doveva essere la partita che dava una svolta al campionato del Marchiol, e forse purtroppo lo è stata, solo che in negativo. Troppi errori e indisciplina nei momenti cruciali. Anchge dopo aver riacciuffato il risultato e recuperato una partita che sembrava stregata, un grave errore nei propri 22 ha dato la possibilità alla Lazio di vincere di misura e portarsi a casa i 4 punti. "17 errori di trasmissione sono una enormità" cosi' esordisce il tecnico Casellato al termine dell'incontro, "così non si va da nessuna parte. Dobbiamo rivedere qualcosa tutti noi, tecnici e giocatori, e fare un grosso bagno di umiltà. Nulla di cio' che abbiamo preparato in settimana è stato realizzato. La Lazio ha messo sicuramente in campo maggiore voglia di vincere. Non si poteva pensare che venissero a Mogliano e fare la partita, sono stati solidi e cinici e ci hanno punito non appena hanno potuto. Adesso pensiamo a lavorare sodo, consapevoli che quando ci confronteremo con le grandi dovremo probabilmente cercare di limitare i danni".Ufficio Stampa Rugby MoglianoMARCHIOL Rugby MOGLIANO v MANTOVANI LAZIO 11 - 12 (3-3)p.t. 17’ c.p. Law; 45’ c.p. Fadalti; ; s.t. 15‘ c.p. Law; 21‘ c.p. Law; 23‘ c.p. Fadalti; 35‘ Meta Candiago V. n.t.; 39‘ c.p. LawMulieri (13’ p.t. Sartoretto), Candiago V., Ceccato E, Patrizio (1’s.t. Simion), Fadalti, Naude j., Lambrè (9’s.t. Lucchese), Candiago E. (4’s.t. Minello), Burman, Orlando (Cap.) (19’ s.t. Saviozzi), Stanfill, Maso, Nieuwdot (4’s.t. Ceccato A.), Corbanese (4’s.t.Sammons), Meggetto (4’s.t.Ceneda)UmbertoCasellatoLaw; Sepe, Rota (6’ s.t. Variale), Manu, Rotella (19’ s.t. Molaioli);Bruni, Bonavolontà; Mannucci (cap) (19’ s.t.Pellizzari), Nitoglia, Ventricelli; Siddons, Van Jaasveeld (19’ s.t. Nardi) ; Garfagnoli (37 s.t. Orabona), Fabiani (12’s.t. Lorenzini), Cannone.De Angelis/Jimenez.Traversi (Rovigo)Vivarini (Padova), Maratini (Padova)Fracasso (Padova)giornata umida e fredda, temperatura 3°, campo reso pesante dalle piogge. 700 spettatori paganti .Marchiol Mogliano 1; v Mantovani Lazio 4